Perché il centro per migranti di Lampedusa è stato chiuso?

L’8 marzo c’è stata una nuova protesta dei migranti che è stata repressa da cariche della polizia. Una bambina di otto anni è stata colpita dai manganelli degli agenti, mentre un gruppo di migranti ha incendiato un padiglione. Quattro tunisini sono stati arrestati per l’incendio. In seguito a queste denunce il ministero ha deciso di chiudere temporaneamente il centro, anche se gli attivisti sollevano dei dubbi sull’effettiva chiusura in vista di nuovi arrivi.

Il 13 marzo il ministero dell’interno ha deciso di chiudere l’hotspot di Lampedusa con un “progressivo e veloce svuotamento” del centro per avviare i lavori di ristrutturazione. Da tempo autorità e associazioni denunciavano le condizioni disumane all’interno della struttura che ospita almeno 150 migranti e richiedenti asilo arrivati sull’isola, prima che siano identificati come previsto dall’ Agenda europea sull’immigrazione del 2015.

Per Mauro Palma i problemi con l’hotspot di Lampedusa sono di due tipi: il primo riguarda la durata della detenzione dei migranti e richiedenti asilo, che è superiore alle 48 ore previste dalla normativa; il secondo punto riguarda le condizioni materiali del centro. “L’hotspot dovrebbe essere un posto in cui le persone lasciano le impronte, vengono identificate per poi essere divise tra richiedenti asilo e cosiddetti migranti economici”. Questa operazione dovrebbe avvenire in un paio di giorni “perché non c’è una tutela giurisdizionale per le persone rinchiuse nell’hotspot: è una specie di limbo giuridico”.

Palma si riferisce al fatto che la norma che ha istituito gli hotspot è l’Agenda europea sull’immigrazione del 2015, che però non ha portato a una riforma della legge sull’asilo in Italia, quindi la detenzione dei richiedenti asilo nel paese non è regolata da nessuna legge. “Nel momento in cui la privazione della libertà si prolunga oltre le 48 ore, diventa una situazione che viola l’articolo 5 della Convenzione sui diritti umani che prevede che nessuno possa essere privato della libertà senza che ci sia un’autorità a cui ricorrere”, afferma il garante. Infatti negli altri hotspot italiani dopo l’identificazione le persone ricevono una tessera per entrare e uscire liberamente dal centro. A Lampedusa la situazione è aggravata dal fatto che si tratta di un’isola e che i migranti non potrebbero comunque scappare sulla terraferma.

“A Lampedusa le persone sono rinchiuse nel centro anche oltre le 48 ore e riescono a uscire solo perché la recinzione ha dei buchi, ma questo non può essere un criterio”, afferma Palma. Il secondo problema dell’hotspot di Lampedusa riguarda le condizioni materiali del centro: “Alla terza visita a distanza di mesi ho trovato grossi problemi, gli stessi che sono stati denunciati a inizio di marzo durante il sopralluogo di Cild, Asgi e Indiewatch”.

Palma racconta che a Lampedusa le condizioni dei bagni sono fatiscenti, un edificio danneggiato da un incendio nel 2009 non è mai stato riparato, non c’è un posto per mangiare, non c’è un posto per passare le giornate. “Queste condizioni si aggravano se si deve passare più di 48 ore nel centro”, afferma Palma. “Io ho avuto colloqui con il ministero dell’interno sulle tensioni che si stavano aggravando all’interno del centro e ho avuto l’impegno dei funzionari a mandare qualcuno dalla prefettura di Agrigento. Ho avuto l’impressione di un consapevolezza del problema e la decisione di chiudere il centro nasce da questa consapevolezza”, conclude.