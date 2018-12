L’Aquarius sospende le operazioni di soccorso in mare

Dopo due mesi bloccata nel porto di Marsiglia senza riuscire a ottenere una bandiera, la nave umanitaria Aquarius di Medici senza frontiere (Msf) e Sos Méditerranée ha annunciato che sospenderà le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, lungo una delle rotte migratorie più pericolose del mondo percorsa nel 2018 da almeno trentamila persone.

“Una scelta dolorosa, ma purtroppo obbligata, che lascerà nel Mediterraneo più morti evitabili, senza alcun testimone”, ha dichiarato Msf in un comunicato. Con queste dichiarazioni si chiude un capitolo nero per le organizzazioni umanitarie che negli ultimi due anni sono state al centro di un’aggressiva campagna di discredito che le ha travolte e danneggiate.

Tra tutte le navi che hanno affiancato i mezzi militari di Frontex e della guardia costiera italiana a partire dal 2015, Aquarius è stata probabilmente quella più famosa, forse per il nome che ricorda la canzone The age of aquarius dei Fifth Dimension, forse per le sue dimensioni e la sua capacità di tenere il mare che l’hanno vista protagonista di operazioni di salvataggio impegnative (poteva salvare fino a mille persone per volta), forse per lo sgargiante colore arancione dello scafo, oppure per aver fatto salire a bordo più di cento giornalisti di decine di nazionalità che l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo e hanno aperto una finestra su quello che succede alla frontiera meridionale dell’Europa, una delle più cruente del mondo. Forse per tutte queste ragioni, Aquarius rimarrà nella memoria di tutti.

Una lunga campagna di discredito

Il timore, però, è che la vecchia imbarcazione che un tempo si chiamava Gatto del mare sia ricordata più per le false accuse di essere un “taxi del mare”, un fattore di attrazione per i migranti che tentano la traversata per arrivare in Europa, o addirittura per i presunti collegamenti con i trafficanti di esseri umani paventati nell’aprile del 2017 dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e mai dimostrati; o ancora per l’ipotesi sollevata sempre dalla procura di Catania che la nave non abbia smaltito correttamente i vestiti usati dei migranti o infine per quella volta nel giugno del 2018 che il ministro dell’interno Matteo Salvini ha costretto l’Aquarius ad attraccare a Valencia, in Spagna, definendo la traversata con più di novecento persone a bordo “una crociera”, perché aveva annunciato su Twitter che avrebbe chiuso i porti italiani alle navi delle ong.