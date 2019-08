Le storie dei naufraghi bloccati in mare da giorni

È steso su una coperta bianca, rossa e nera. Entrambi i piedi fasciati con delle garze, dorme supino sul ponte della nave Open Arms che da tredici giorni aspetta di ricevere un porto di sbarco, dopo aver soccorso 151 persone al largo della Libia. Bachir (nome di fantasia per proteggere l’identità del richiedente asilo) è stremato, è originario della Guinea, ha 25 anni, è partito dal suo paese due anni fa, ha provato ad attraversare il mare quattro volte, ma ogni volta è stato intercettato dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportato indietro nei centri di detenzione.

Ha dovuto pagare tra i 2.500 e i tremila dinari per essere liberato. L’ultima volta – in un centro di detenzione – i carcerieri hanno cominciato a sparare contro i prigionieri, uccidendo un ragazzo e ferendone altri tre. Bachir è stato colpito ai piedi, ha ancora le ferite dei proiettili. È stato portato all’ospedale, dove è stato sottoposto a un’operazione, ma non riesce ancora a camminare bene. Bachir è solo uno dei 150 naufraghi che da giorni aspettano di conoscere quale sarà la loro sorte. L’Italia e Malta hanno ripetutamente negato l’attracco alla nave umanitaria che ha soccorso i naufraghi in tre distinte operazioni di soccorso.

Reato di respingimento

Il 13 agosto due gemelli di nove mesi sono stati trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della guardia costiera, insieme ai loro familiari, dopo che uno dei due piccoli aveva riportato problemi respiratori. Nei giorni scorsi altre otto persone sono state trasferite d’urgenza a Malta per ragioni mediche. Tra loro una donna sudanese, Jamila, che per nove mesi in Libia è stata sottoposta a ripetute violenze sessuali mentre cercava di evitare la stessa sorte a sua figlia, le sue sorelle e sua madre. Per scappare dal Sudan, paese in cui suo padre era stato ucciso per ragioni politiche, le donne avevano dovuto vendere la casa e indebitarsi. La nave spagnola ha ricevuto il divieto di ingresso nelle acque italiane, il 2 agosto, come conseguenza del cosiddetto decreto sicurezza bis. Se dovesse violare il decreto, la nave potrebbe essere confiscata e il comandante sarebbe condannato a pagare una multa fino a un milione di euro.

Il 7 agosto i legali dell’ong spagnola hanno depositato un ricorso al tribunale dei minori di Palermo per chiedere lo sbarco immediato dei 28 minori a bordo della nave, e il 13 agosto il tribunale ha risposto chiedendo chiarimenti sulla sorte dei minori ai ministri italiani dell’interno, della difesa e dei trasporti e ipotizzando il reato di “respingimento”, compiuto dall’Italia attraverso il divieto di ingresso nelle acque italiane. “Come è ben noto le convenzioni internazionali a cui l’Italia aderisce – e soprattutto l’articolo 19 co. 1 Bis D Lvo 286/98 come integrato dall’articolo 3 della legge 47/17 – impongono il divieto di respingimento alla frontiera o di espulsione dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo loro, invece il diritto a essere accolti in strutture idonee, nonché di aver nominato un tutore e di ottenere il permesso di soggiorno”, è scritto nella richiesta di chiarimento del tribunale dei minori di Palermo inoltrata ai ministri italiani.