Cafarnao è l’atto di accusa di un bambino contro gli adulti

I primi due film della regista libanese Nadine Labaki affrontavano temi difficili in forma molto leggera. Caramel raccontava l’infibulazione delle donne e l’impossibilità del divorzio femminile in Libano con l’umorismo e la leggerezza di tre donne parrucchiere. Realizzato con un piccolo budget, è poi diventato un fenomeno mondiale distribuito in quaranta paesi. Il suo secondo film, E ora dove andiamo, era un musical sullo stile dei celebri film dei fratelli Rahbani che mettevano in scena la cantante Fairouz. Una fiaba delirante che metteva in luce tutti i paradossi della guerra – Labaki è nata nel 1974 in pieno conflitto civile libanese – e nella quale delle vecchie signore preparavano cibo a base di hashish per calmare il fervore guerriero dei loro uomini.

Il suo ultimo film, Cafarnao, è agli antipodi delle sue narrazioni precedenti. Non ha nessuna intenzione di risparmiarci il dolore di Zein, un bambino di “circa 12 anni” – i suoi genitori non l’hanno registrato all’anagrafe e non si ricordano quando è nato – che cerca di sopravvivere in un mondo infernale. Per tre anni Nadine Labaki ha osservato la vita di questi bambini senza documenti, abbandonati a loro stessi per le strade di Beirut. Molti di loro sono profughi siriani, proprio come il vero Zein, che interpreta il protagonista del film. D’altronde il Libano è, dopo la Turchia, il paese che ha accolto più rifugiati siriani al mondo: 2,2 milioni su una popolazione di sei milioni di persone. Dei 488mila bambini rifugiati nel paese oltre la metà non è mai andata a scuola.

“Ero in macchina, ferma al semaforo, tre anni fa, quando ho visto un bambino di meno di un anno che provava a dormire sul marciapiede: era mezzanotte passata, chiudeva gli occhi, li riapriva, non riusciva a prendere sonno. Quando sono tornata a casa ho disegnato un bambino che urla. Questi bambini, come Alan Kurdi, cosa ci direbbero se potessero parlare?”, si chiede la regista venuta a Roma a presentare il suo film, nelle sale italiane dall’11 aprile.