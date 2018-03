L’altra Italia dei David di Donatello

Lo stile di Amelio è quello di un melodramma famigliare senza possibilità di catarsi, Napoli è una città borghese in crisi e anonima; ci si parla a fatica, tra genitori e figli, tra coloro che un tempo furono amanti, tra chi è del posto e chi arriva da fuori. La scena in cui Lorenzo esplode contro un venditore ambulante di calzini, lo afferra e lo sbatte in terra, urlando: “Che volete! Tutti da me venite!” è dolorosa nella sua semplicità.

Napoli sul grade schermo La tenerezza di Gianni Amelio è la storia di Lorenzo, un vecchio avvocato napoletano, vedovo e in pensione (un incredibile Renato Carpentieri), che non parla con i figli da anni e che invece si affeziona ai nuovi vicini di casa, una coppia giovane con due bambini piccoli, che abita in città da poco: lui è di Trieste, lei di Ostia. Nonostante la gentilezza dell’avvocato, per i due appena arrivati Napoli non è un posto accogliente, e la depressione che cova Lorenzo deflagra: spara ai due figli, alla moglie e si suicida.

Gli altri due candidati a miglior film sono Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli e A Ciambra di Jonas Carpignano, e hanno molto in comune con gli altri tre, in un’annata strana, ed economicamente deprimente, per il cinema italiano. Questa cinquina dei David però, proprio per le ragioni che la rendono anomala, è invece azzeccata: racconta un paese molto diverso da quello che vediamo iper rappresentato tutti i giorni e dalla retorica nazionalista che ha dominato l’ultima campagna elettorale.

Non è quindi un caso – ha anche a che fare con l’ottima disponibilità economica della Campania Film Commission – che tre su cinque dei film candidati ai David di Donatello che saranno assegnati il 21 marzo siano ambientati a Napoli e abbiano come protagonista proprio la città: La tenerezza di Gianni Amelio, Ammore e malavita dei Manetti bros, La Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone (un altro, Napoli velata di Fernan Ozpetek, concorre in varie altre categorie).

È l’anno di Napoli. Per la prima volta nella storia della repubblica il presidente del consiglio potrebbe essere un napoletano. L’immagine dell’Italia nel mondo è quella raccontata da due grandi saghe napoletane: L’amica geniale di Elena Ferrante – bestseller internazionale e prossima serie tv – e Gomorra, che ormai è una specie di immaginario in continua espansione.

Rak (che aveva già realizzato lo splendido L’arte della felicità su Napoli) si vale della collaborazione di una squadra ampissima, riprende la fiaba omonima di Roberto De Simone e la ambienta in un futuro sgangheratamente distopico. Qui Vittorio Basile – armatore e scienziato utopista – dopo aver creato una nave magica capace di trasformare i ricordi in ologrammi, ha il progetto di convertire il porto di Napoli in un polo della memoria e della scienza. Ma Salvatore Lo Giusto, un trafficante di droga, ammazza Basile in combutta con la bellissima Angelica, sua amante. Naufraga così, pare per sempre, il sogno di riscatto della città. Il film racconta la strenua alleanza dei superstiti. Non è difficile cogliere metafore in ogni scena, allusioni a un futuro che è stato promesso e poi tradito. Da segnalare assolutamente è Mariano Rigillo, attore napoletano oggi quasi novantenne, che è la voce di Vittorio Basile.

Ammore e malavita gioca con l’immagine spettacolare di Napoli, con la sua commerciabilità, persino con il suo essere una terra guasta; ed è una specie di coloratissima parodia in musical del mondo cupo di Gomorra, in cui sembrano mischiarsi l’estetica dei film di Nino D’Angelo, degli Squallor, di Un posto al sole, della narrazione a uso turistico del sindaco De Magistris – un modello simile a quello che aveva inventato Roberta Torre sulla mafia siciliana vent’anni fa con Tano da morire. L’amalgama però non riesce del tutto perché per fare una parodia ci vuole anche la capacità di trasfigurare l’immaginario non solo quella di rimescolarlo; altrimenti il rischio è quello della maniera o della caricatura.

Gli altri due due elementi significativi di questa cinquina sono la musica e la lingua.