Le parole sul caso Aldo Moro

Il 1978 è stato un anno cruciale per la repubblica, forse l’anno finale per quel progetto politico e sociale immaginato dalla costituzione, o almeno è così per alcuni storici e politologi che ritengono che una vera seconda repubblica non sia mai riuscita a nascere dalle ceneri di quella crisi. Vero è che l’unico elemento in comune a tutti questi libri è la constatazione che con Aldo Moro non sia morto solo l’uomo e nemmeno solo il politico.

È difficile dire che testi siano. Le lettere sono un centinaio, ritrovate in forma dattiloscritta in due momenti diversi nel covo di via Montenevoso – nel 1978 in una perquisizione e per caso durante dei lavori di ristrutturazione nel 1990. Quanto di quello che c’è scritto sia stato manipolato dalle Br non è semplice stabilirlo. L’edizione critica del carteggio è stata curata da Miguel Gotor ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2008. Non c’è dubbio però che lì dentro ci sia la voce di Moro; è lui stesso a un certo punto a urlarlo: “Non ho subìto nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia”.

La storia del memoriale è ancora più complessa. I brigatisti decisero di non diffonderlo, nonostante la grande quantità di informazioni contenute e nonostante il tono di Moro nei confronti del potere fosse sferzante. Anche il memoriale fu scoperto in una versione fotocopiata nel covo di via Montenevoso in due tranche – 1978 e 1990 – e da subito ci fu chi, leggendo queste carte, s’interrogò sul perché le Brigate rosse non l’avessero divulgato e avessero fatto sparire l’originale. Tutta la storia del manoscritto l’ha ricostruita Miguel Gotor nel saggio Il memoriale della repubblica, del 2011. L’edizione critica è in corso di realizzazione. Per leggerlo c’è la versione curata da Francesco Biscione nel 1993 (un pdf è facilmente reperibile in rete).

Le lettere e il memoriale in un certo senso costituiscono la versione di Moro del suo stesso caso. Che in parte avvalora, in parte smentisce, in parte ignora, in parte omette le altre versioni che in questi quarant’anni sono state elaborate.

Due filoni

Francesco Biscione ha aggiornato a gennaio 2018 un elenco di più di duemila testi per l’archivio Sergio Flamigni. E forse il testo di storia più affidabile e chiaro è Il caso Moro di Agostino Giovagnoli. Per il resto, nella sterminata bibliografia si possono riconoscere almeno due grossi filoni.

Da una parte ci sono i testi che accreditano – ovviamente con molti distinguo – la versione delle Brigate rosse. Dall’altra c’è il grande filone secondo cui i misteri sono ancora tantissimi e la narrazione con le Br al centro è una specie di falso che opacizza verità spesso clamorose ancora da indagare. Questo genere di contestazione naturalmente non nega un ruolo ai brigatisti – sequestratori e assassini – ma ne fa di volta in volta pedine consapevoli o inconsapevoli di altri interessi.

Nel primo filone non c’è una convergenza tra le voci dei protagonisti della vicenda, ma sul finire degli anni ottanta si è sedimentata una ricostruzione dell’agguato di via Fani e della prigionia di Moro a partire da un altro memoriale, di circa 300 pagine, scritto dal brigatista Valerio Morucci. La prospettiva di Morucci e quella della sua compagna Adriana Faranda – tra i primi a riconoscere la sconfitta politica delle Br e a dissociarsi – sembra quella di una rivendicazione politica, consentita da una presa di responsabilità giudiziaria piena. Nel processo Moro quater (1992-1994) Morucci dichiarò: “L’onorevole Moro è stato sequestrato dalle Br, tenuto prigioniero dalle Br, interrogato dalle Br, ucciso dalle Br”.

Trai testi più recenti che appartengono al primo filone e che seguono la prospettiva (politica e storica) dei brigatisti, pur contestualizzandola, ci sono Un affare di stato, di Andrea Colombo, e Brigate rosse di Marco Clementi, Paolo Persichetti, Elisa Santalena.

Nella prefazione del primo, Colombo fa i conti con quell’intrico che è il “caso Moro”, rubricandolo a genere letterario, e mettendo in dubbio il senso delle commissioni parlamentari.