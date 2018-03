La morte di Aldo Moro e la possibilità di un nuovo compromesso storico

Negli ultimi giorni importanti esponenti del Pd si sono espressi con decisione contro un accordo. A rifiutare non sono stati solo Matteo Renzi e il neoiscritto Carlo Calenda, ma anche esponenti come Maurizio Martina e Andrea Orlando. La resistenza del Pd a una simile svolta è sintomatica della più ampia crisi della democrazia italiana, nella quale blocchi frammentati e poco radicati temono l’onere di assumersi responsabilità politiche.

Questa storia torna curiosamente attuale nel 2018, con le ironiche allusioni a un compromesso storico 2.0. Su il Fatto Quotidiano e perfino nella pagina delle lettere di la Repubblica sono apparsi appelli per un patto del genere, apparentemente sostenuto soprattutto dalla sinistra del Partito democratico (Pd). Secondo queste voci il Pd, lontano erede del Pci, dovrebbe offrire un appoggio esterno al Movimento 5 stelle (M5s), ammettendo una convergenza politica o semplicemente per arginare la Lega.

Sebbene Berlinguer avesse parlato di un’alleanza democratica anche negli anni precedenti, era stato l’esito inconcludente delle elezioni del 1976 a rendere possibile il patto di “solidarietà nazionale”. L’ascesa del Pci al 34 per cento (contro il 38 per cento della Dc) aveva riacceso il dibattito, reso più drammatico dal colpo di stato contro Salvador Allende in Cile nel 1973, sull’opportunità per il Pci di entrare in una coalizione più ampia invece di ricercare una maggioranza del 51 per cento.

L’assassinio di Moro, il 9 maggio 1978, non fece immediatamente naufragare il patto tra Dc e Pci. Nei due anni precedenti il Pci aveva usato lo strumento della “non sfiducia” per sostenere il governo monocolore di Giulio Andreotti, mantenendo viva la speranza di entrare direttamente al governo. Eppure nel gennaio del 1979 il Pci decise di ritirarsi dalla maggioranza, perché l’ala conservatrice della Dc era riuscita a bloccare ogni tentativo di far entrare dei ministri comunisti nel governo.

Quarant’anni fa la violenza politica era un tratto del paesaggio politico più drammatico di quanto non sia oggi. La repubblica oggi non vive un simile stato d’assedio. Gli attuali tumulti pongono tuttavia nuovi problemi. Il partito forte nel mezzogiorno che cerca di governare non è più la radicata Dc, ma il ribelle M5s. Il Pd cerca di evitare nuove elezioni ma il senso di “responsabilità” che ha tanto ostentato nel 2013 non sembra consigliare un accordo con nemici nuovi e rancorosi come l’M5s.

Riallineamento La difficoltà nel formare una coalizione oggi non deriva solo dai risultati elettorali poco chiari ma dalla più generale volatilità della politica. Nel 1976 Dc e Pci si spartirono da soli quasi i tre quarti dei voti. Anche un esempio più recente, il governo di Mario Monti, tra il 2011 e il 2013, è stato in grado di esprimere ampie maggioranze alla camera e al senato perché Pd e Popolo della libertà (Pdl) controllavano insieme i due terzi dei seggi.

Anche se un sondaggio Ipr suggerisce che gli elettori del Pd sono a favore di un sostegno esterno a un governo dell’M5s (59 per cento i favorevoli contro il 25 per cento di contrari), sono poche le voci autorevoli che sostengono questo accordo. Michele Emiliano rappresenta una regione nella quale l’M5s ha ottenuto una grande vittoria il 4 marzo, ma il governatore della Puglia non è certo una figura decisiva a Montecitorio o a palazzo Madama. Anche i dirigenti non renziani come Andrea Orlando hanno respinto l’idea di un referendum tra gli aderenti al Pd.

I protagonisti di quell’epoca avevano un peso tale da permettere loro di fare moderate concessioni. Un simile accordo è invece più difficile quando le identità politiche sono in crisi. Il Pd non è un partito con una strategia, bensì la vittima dello stesso crollo che ha colpito tutti i partiti di centrosinistra ai quali un tempo guardava. Negli ultimi giorni il segretario ad interim Maurizio Martina ha riacceso gli animi proprio assumendo una posizione fortemente contraria a un patto con l’M5s.

Il campo politico è aperto: il voto complessivo per Pd e Forza Italia rappresenta ormai solo il 33 per cento. In questa situazione Maurizio Martina descrive giustamente il fatto di andare al governo come un “onere” per quelle forze che ambiscono a un riallineamento politico generale. Indicativo è il caso della Lega, il cui obiettivo non è semplicemente entrare a far parte della maggioranza (tanto meno come membro più debole) quanto sfruttare questo storico sorpasso e affermare il proprio predomino all’interno del centrodestra, anche all’opposizione.

Forze volatili

I tumulti politici attuali non nascono nel vuoto. Nel 1975 il primo ministro Aldo Moro aveva rappresentato un’Italia in ascesa al primo vertice del G6. Anche se il crollo del sistema di Bretton Woods e la crisi petrolifera del 1973 preannunciavano futuri cambiamenti, le prospettive economiche dell’Italia non apparivano così cupe. La situazione è nettamente diversa oggi, visto il disagio che segue la crisi dell’eurozona e i quasi tre decenni di crescita sporadica e limitata dell’Italia.

L’M5s è una forza volatile, che non parla un linguaggio di classe ma quello di cittadini arrabbiati e atomizzati. I problemi economici dell’Italia sono effettivamente un motivo importante del suo successo, in particolare con la creazione di nuove generazioni sfiduciate dalle istituzioni del paese. Le forze rappresentate nell’attuale diciottesima legislatura, al contrario dei partiti della prima repubblica, agiscono in un’epoca in cui l’impegno politico è più debole e le speranze nella politica sono minori.