Dimenticare Roma

Cos’è Roma? In Disagio della civiltà del 1929 Sigmund Freud scrive:

Facciamo dunque un’ipotesi fantastica, che Roma non sia un abitato umano, ma un’entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, una entità in cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti.

È una delle più celebri metafore della stratificazione della psiche. Se paragoniamo – come fa Freud stesso – lo psicanalista a un archeologo dell’anima, possiamo immaginare che le rovine siano la psiche e provare a sprofondare in noi stessi come se andassimo a caccia di reperti. Ma è possibile scorrere la metafora anche nell’altro verso e applicare a Roma, alla città eterna, la proiezione della nostra anima. Pensare alla città come un corpo psichico, attraversare la città, tentare di comprenderla, scriverne come si può fare di una biografia interiore. La voce dell’Encyclopedie française compilata da Denis Diderot su Roma recita:

Risulta dal calcolo che Roma è sei volte meno popolata di Parigi e sette volte meno di Londra… Non ha marina, non manifatture, né traffici. I palazzi tanto vantati non sono tutti ugualmente belli perché tenuti male; la maggior parte delle abitazioni private è miserabile. Il selciato è cattivo, le strade sudicie e strette e non sono spazzate se non dalla pioggia. La città, formicolante di chiese e di conventi, è quasi deserta a oriente e a mezzogiorno. Si dia pure un cerchio di dodici miglia alle sue mura, questo cerchio è riempito da campi e da orti. Ebbe ragione chi disse che i sette colli, una volta ornamento della città, oggi non le servono che per tomba!

Sembra che ci sia un’idea, questa sì atemporale, secondo cui Roma è un’urbe distrutta, demolita, guasta, un sinonimo di un catalogo di rovine (l’incisore Giovanni Battista Piranesi del resto l’ha interpretata così e ha influenzato secoli di immaginario, da De Chirico a Sironi a Fritz Lang: il Piranesi effect), un cumulo di polveri della storia e rifiuti del presente. L’architetto Paolo Portoghesi nel suo ultimo libro Roma/Amor (da poco uscito per Marsilio) s’innamora di un’idea liquida di Roma, uterina, crede all’ipotesi filologica per cui il nome della città derivi da rum (fiume) e narra della sua nascita prima della fondazione di Romolo e Remo.

Prima che il territorio in cui Roma sarebbe sorta divenisse teatro, durante il Quaternario, di un evento cosmico formidabile con il formarsi della più vasta zona vulcanica d’Europa, un golfo occupava la regione compresa a un dipresso tra il monte Amiata a nord e i monti Lepini a sud. Il Tevere aveva la sua foce di fronte all’isola di Cetona, e al posto dei sette colli c’erano solo dei fondali marini. …] E quando le colate che provenivano da nord si arrestarono e cominciarono a essere incise dalle acque, altre colate giunsero da sud quasi a stabilire un equilibrio di forze avverse con una linea di demarcazione che venne pressappoco a coincidere con il corso del Tevere più volte deviato dalle vicende eruttive. Se i vulcani prepararono la giacitura del paesaggio romano fu però l’acqua a plasmarlo nelle sue forme caratteristiche, erodendo rapidamente le tenere rocce tufacee, fino a scavare nel loro corpo valli strette come canali con pareti rocciose e fondi propizi alla formazione di vegetazione selvaggia, le famose “forre” e i “fossi”, le “marane” che come vene e capillari irrorano il tessuto della campagna romana.

Vittorio Giacopini in Roma (Il Saggiatore, 2017) lascia fantasticare al suo protagonista Lucio Lunfardi un’apocalissi acquatica per la città, che la faccia sprofondare di nuovo come in liquor amniotico. Per il protagonista della Vita agra bastava buttare giù il Pirellone per vendicarsi di una città come Milano e fare pari e patta con la presunta civiltà dello sviluppo; per Roma occorre sommergere millenni di storia in un maelstrom. Franco Ferrarotti in Caput mundi. Dalla metropoli alla baraccopoli: l’anima perduta della città(Gangemi 2013) descrive il declino, se non la catastrofe, come un destino della città. Valerio Mattioli in Remoria (da poco uscito con minimum fax) gira per tutto il libro intorno all’idea che l’unico futuro ipotizzabile per Roma è quello di un escaton, un’apocalisse, una catastrofe. Come scrive sempre Giacopini in Roma:

In ogni romano è in agguato un Nerone, con la sua lira, che canta e suona e bercia e fa bagordi mentre alle sue spalle arde di fuoco sacro l’urbe intera (’per rinascere più bella e forte che pria’… con Petrolini).

Senza futuro, perché con troppo passato, troppe profezie. Il vero nodo è che i tentativi di reimmaginarla si scontrano con la permanenza di un passato mitico – cos’altro è Roma se non il suo stesso mito? Perfino la sua storia moderna non coincide con la storia del suo mito? (Andrea Giardina e Andrea Vauchez nel Mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini non si spingono a essere così assertivi ma quasi). Quello che accade a tutte le città, secondo Lewis Mumford (La città nella storia), per cui è impossibile dare uno slancio nuovo alla vita urbana senza prima capire la natura storica della città, con Roma rischia di trasformarsi in una sorta di incantesimo.

Lo sa qualunque designer o pubblicitario che si deve mettere a lavorare sull’immagine romana: provate a fare un logo di Roma senza il Colosseo o la lupa. Lo sa qualunque scrittore di fantascienza che vuole ambientare la sua storia a Roma: finirà nel dimenticatoio (Ciro Khan), se gli va molto bene nel culto (Guido Morselli), oppure più facilmente nel comico (Gianni Rodari, Ennio Flaiano). Ciò che è nuovo a Roma non può esistere se non ha le stimmate dell’esoterico, dell’immortale. Roma attrae gli artisti internazionali per la possibilità di scriverne ancora una volta la storia del passato come William Kentridge, che dopo aver realizzato Triumph and laments sulla sponda del Tevere, in questi giorni insieme a Alexander Calder lavora sul mito della Sibilla cumana, per il teatro dell’Opera. Ma così per esempio anche accade al Grande raccordo anulare, ultima grande riscrittura urbanistica di Roma, che viene interpretato in due capitoli – che sembrano gemellari ma sono opposti – in Roma/Amor di Portoghesi e in Remoria di Mattioli. Entrambi ricordano che quell’acronimo in realtà è il modo in cui l’ingegnere che l’ha progettato, Eugenio Gra, ha voluto eternare il suo stesso nome, ed entrambi trovano in questo cerchio il simbolo di un culto urbano, che si contrappone a quello della città fondata da Romolo, città delineata, delimitata, quadrata. Per Portoghesi è il “leggendario anello del Gra, non a torto da Gianfranco Rosi celebrato come chiave di lettura della città attuale in un film enigmatico intitolato Sacro Gra, suggerendo attraverso la relazione fonetica con il Santo Graal, il catino di cristallo usato da Gesù nell’ultima cena, un significato volutamente esoterico”. Per Mattioli, “il Grande raccordo anulare è il centro di Roma. È però un centro che costringe a un rovesciamento, se non altro concettuale: perché nel suo essere centro il Gra non assume le fattezze del territorio concluso, né del campo gravitazionale in grado di esercitare un’attrazione centripeta su quello che lo circonda”. I due film che hanno restituito – ritrasfigurandola? Edulcorandola? Lirizzandola? – un’immagine di Roma al mondo, La grande bellezza e Sacro Gra, sembrano due film politicamente conflittuali. Le piazze Navona e le baracche nell’agro romano, gli intellettuali sfaccendati e i baraccati. In realtà nell’osservarli dalla stessa lente, si genera un effetto specchio dato dallo sguardo: i protagonisti di Sorrentino e di Rosi sono turisti urbani, vagabondi che tengono insieme un’etica e un’estetica da nobili decaduti, borghesi depressi, proletari urbani. Quest’attitudine, noi che siamo nati e cresciuti qui, la conosciamo tutti.

