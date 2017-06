I flagellanti di Reggio Emilia e la pittura pompier

Un gruppo cattolico oltranzista di Reggio Emilia ha indetto, per il 3 giugno, una “processione di riparazione pubblica” per il gay pride che, nello stesso giorno, si terrà in città. Non stupisce, nel clima di generalizzata irrazionalità che si respira in questo periodo, che un gruppo di cattolici radicali, da cui per altro la curia di Reggio Emilia ha preso le distanze, organizzi un evento di “riparazione” per chiedere perdono, a nome della città, per il peccato mortale della sodomia. A stupire è la modalità con cui questo gruppo ha deciso di pubblicizzare il suo raduno. Il manifesto che hanno disegnato è più curato graficamente rispetto alla produzione media delle comunicazioni parrocchiali. È decentemente impaginato, ben leggibile e il guazzabuglio di font che di solito caratterizza questo tipo di comunicazioni è decisamente contenuto. C’è anche una citazione di san Tommaso che dice che “nei peccati contro natura in cui viene violato l’ordine naturale, viene offeso Dio stesso in qualità di ordinatore della natura”. Asciutto e dritto al punto: la sodomia offende il Signore e noi siamo qui per espiare i peccati della città che ha deciso di ospitare una manifestazione di sodomiti. Non fa una piega. O meglio, nel trecento non avrebbe fatto una piega.

L’immagine che il comitato di fedeli ha scelto per pubblicizzare l’evento è la flagellazione di Cristo, la sesta stazione della via crucis secondo lo schema introdotto nella Pasqua del 1991 da Giovanni Paolo II. È una stazione importante perché è la prima in cui Cristo viene offeso nella carne dopo essere stato tradito, condannato e rinnegato. La flagellazione è il primo di una serie di supplizi che intaccheranno Cristo nella carne e lo porteranno alla morte e, in seguito, alla resurrezione. Iconograficamente quella della flagellazione è una scelta accorta e non certo casuale: richiama le processioni dei flagellanti (che difficilmente vedremo il 3 giugno davanti al duomo di Reggio Emilia) e sottolinea l’importanza della sofferenza fisica come via di espiazione e salvezza; è la cultura del cilicio e dell’umiliazione della carne ancora tanto cara al cattolicesimo integralista. Tra tutte le rappresentazioni di questa scena dipinte in cinquecento anni, i flagellanti di Reggio Emilia hanno scelto una tela del pittore accademico francese William-Adolphe Bouguereau (1825-1905). Il quadro, datato 1880, conservato al Musée des Beaux Arts della Rochelle e di committenza privata e non ecclesiastica, è il tipico esempio di pittura accademica (o per dirla con termine più dispregiativo pompier) di fine ottocento. Nel 1880 Monet e Cézanne erano all’apice delle loro innovazioni, l’impressionismo era in una fase di piena maturità, ma l’arte che piaceva alla ricca borghesia francese era questa versione virtuosistica e consolatoria del classicismo. Anziché scegliere una flagellazione squisitamente spirituale, quasi filosofica come per esempio quella di Piero dellaFrancesca (1453 circa), i flagellanti di Reggio Emilia hanno scelto l’opera più drammatica e più facile di un artista astutamente conservatore che lungo tutta la sua carriera è stato abilissimo a confezionare immagini edificanti ma sottilmente sensuali. L’esempio più classico di questo tipo di pittura, che con la scusa di un tema aulico o mitologico permetteva a un ricco borghese di appendersi in salotto un bel nudo, è la Nascita di Venere di Alexandre Cabanel (1823-1889). Venere è sdraiata tra i flutti del mare, in una posizione da sfinimento postorgasmico che ricorda quella della Maja desnuda di Goya ma con un brivido soft porno in più. E mentre la Maja, come l’Olympia di Manet, guarda lo spettatore in faccia, questa Venere dall’incarnato rosa confetto si offre allo sguardo passivamente, come una modella da paginone centrale di Playboy. Se ci fossero ancora dubbi sulle finalità velatamente pornografiche di questo lavoro, basta guardare il pube della Venere: ci sono delle ombreggiature che più che nascondere invitano alla ricerca del dettaglio.

Nascita di Venere, 1863. (Alexandre Cabanel )