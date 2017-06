Magnetic Fields, una vita fatta di canzoni

L’ultima edizione del Primavera Sound di Barcellona è stata decisamente eclettica. Se l’anno scorso il cartellone era dominato dall’ingombrante presenza dei Radiohead, quest’anno la mancanza di un vero nome pigliatutto ha favorito la biodiversità. Grace Jones, Arcade Fire e Van Morrison hanno offerto performance memorabili ma a vincere quest’anno è stato il piacere dei nomi meno prevedibili, delle scoperte e delle piccole occasioni uniche.

Il doppio spettacolo dei Magnetic Fields all’Auditori Rockdelux è stata una di quelle occasioni da “quando mi ricapita” che rende il Primavera Sound un appuntamento irrinunciabile.

Stephin Merritt, il proteiforme cantautore statunitense alla guida del progetto Magnetic Fields, ha da poco pubblicato un quintuplo album (cinque cd e cinque dischi nella costosissima edizione in vinile) intitolato 50 songs memoir.

Merritt ha composto 50 canzoni, una per ogni anno della sua vita, fino a compilare una specie di sghemba e a tratti commovente autobiografia. Ha cantato, con la sua voce baritonale, tutte e 50 le canzoni e ha suonato più di cento strumenti diversi, dall’ukulele al sintetizzatore.

Il progetto autobiografico

L’artista non è nuovo a operazioni del genere: l’album che è tutt’ora considerato il capolavoro dei Magnetic Fields è 69 Love songs ed è, appunto, formato da 69 canzoni d’amore stipate in tre densissimi cd. Nel 2004, poi, pubblicò un album intitolato semplicemente i, in cui ogni titolo di canzone cominciava con la lettera i. I in inglese vuol dire “io”, ma a differenza di 50 songs memoir, i aveva ben poco di autobiografico.

Al Primavera Sound, Merritt ha deciso di eseguire, accompagnato da una numerosa band, tutte e 50 le canzoni del suo progetto autobiografico. Per poterlo fare ha diviso lo show in due parti. Nella prima serata del venerdì ha eseguito le prime 25 canzoni (con un intervallo di un quarto d’ora, come a teatro) e nel pomeriggio del sabato le altre 25. Il pubblico già in possesso di un abbonamento al festival, per accedere all’auditorium doveva acquistare a due euro un biglietto in più a un orario che di festivaliero aveva poco: mettersi in fila a mezzogiorno non è la cosa più facile del mondo per chi la sera prima aveva fatto l’alba con Aphex Twin o Flying Lotus.

Eppure per i Magnetic Fields ne è valsa la pena e già la fila raccontava parecchio del tipo di spettacolo che avremmo visto: molte persone tra i trenta e i quaranta, qualche cane al guinzaglio e moltissimi con un libro aperto per ingannare l’attesa. Dietro di me un tizio in sandali con una tshirt della libreria Strand di New York leggeva un volume di poesie di Góngora: con il suo insieme di snobismo e fricchettoneria sembrava uscito dritto dal songbook di Stephin Merritt.