La fantascienza erotico ambientalista del Libro di Joan

Il mondo descritto dal Libro di Joan di Lidia Yuknavitch (Einaudi, traduzione di Laura Noulian) è il nostro pianeta ormai rinsecchito, ridotto a una zolla di terra sterile e polverosa. Ma non tra cento anni: siamo in un terribilmente vicino 2049. Greta Thunberg, la giovane attivista ambientalista svedese che sta facendo scendere in piazza gli studenti di tutto il mondo, nella realtà parallela di questo romanzo avrebbe 46 anni.

Non è una bella età per una donna che vive su CIEL, la stazione orbitale su cui dimorano i più ricchi del pianeta in splendido isolamento. La vita in orbita, respirando aria riciclata e mangiando cibi clonati, ha rapidamente trasformato l’umanità in una specie pallida, glabra e asessuata: i genitali si sono rinsecchiti e riprodursi non sembra più possibile. Tanto che su CIEL si cerca di capire come usare le poche donne rimaste sulla terra come incubatrici viventi, un’idea che potrebbe non dispiacere agli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie di Verona.

La voce narrante del libro, Christine, ha 49 anni e sa che per la legge di CIEL dovrà morire presto. Siamo “angeli patetici”, dice Christine dei suoi simili, “La nostra identità sessuale mutò e degenerò prima ancora che potessimo dire cazzo!”. Non esiste più desiderio su CIEL, non c’è più sudore, non ci sono più secrezioni, né sessualità né amore. Ne sopravvive solo un vago ricordo a cui qualcuno si attacca disperatamente. La Terra viene depredata delle ultime risorse tramite cordoni ombelicali invisibili che portano quel poco che è rimasto di acqua e di minerali sulla stazione orbitale, lasciando i terrestri sopravvissuti a vivere come cavernicoli.