Fitch & Trecartin, Adamo ed Eva senza sesso nell’Eden americano

Il 2004 sembra cent’anni fa. Era l’anno in cui Ryan Trecartin (nato in Texas nel 1981), ancora diplomando alla Rhode Island School of Design, lavorava su A family finds entertainment, il film che lo lanciò da un giorno all’altro nel firmamento delle superstar dell’arte contemporanea. Sembra cent’anni fa perché i telefonini non erano ancora smart, YouTube non esisteva e gli americani ancora si chiedevano se convenisse mollare Friendster o MySpace per andare su un nuovo sito chiamato Facebook. Trecartin lanciò il suo film proprio su Friendster che usava come piattaforma per venderne copie riversate su dvd ai pochi schizzati a cui potesse interessare.

A family finds entertainment era un lavoro profetico: 40 minuti di iperaccelerazione in un mondo di cibernarcisismo e violenza verbale che sarebbe diventato il nostro ecosistema culturale, sociale e politico nel giro di dieci anni.

Trecartin non ha fatto altro che prendere la cultura dei reality show, frullarla con un occhio all’estetica del cinema underground e della performance art e un orecchio ben teso sul rumore bianco di glitch, interferenze e smagliature delle prime interazioni sociali nella rete. Il risultato è un incubo ipercinetico in cui creature dal genere fluido urlano direttamente in camera i mantra dei reality: “Sono me stesso!”, “Mi sto divertendo!”, “Sei una stronza! Sei falso!”, “Omg!”, “Wtf!”.

Il futuro visto prima di noi

Rivederlo oggi, 15 anni dopo, è una rivelazione: a sbraitare in quei video, imbrattati di colore e sangue finto, iperattivi, ipersessuati, iperabbronzati, strafatti di red bull e antidepressivi, ci siamo noi. Trecartin e la sua partner artistica Lizzie Fitch avevano visto il futuro e lo hanno saputo raccontare prima degli altri.

Whether line è la grande installazione video (aperta fino al 5 agosto) che Ryan Trecartin e Lizzie Fitch hanno realizzato per la fondazione Prada di Milano, a fronte di un finanziamento triennale della loro attività. Ed è anche un’occasione preziosa perché ha permesso una sorta di rallentamento, o meglio di dilatazione, dell’attività frenetica del duo e, come mostra il libro che accompagna la mostra, permette di mettere in prospettiva il loro lavoro oltre che, cosa apparentemente impossibile data la sua inafferrabile atomizzazione, storicizzarlo.