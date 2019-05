Un’Ariadne auf Naxos sfavillante ma con troppi strati

Il Camp mette tutto tra virgolette. Non una lampada, ma una “lampada”; non una donna, ma una “donna”. Vedere il Camp in cose e persone è l’intendere l’essere-come-recita. È l’estrema estensione, sul piano della sensibilità, della metafora della vita-come-teatro. Susan Sontag, Note sul Camp, 1964

L’Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, in scena al teatro alla Scala di Milano fino al 22 giugno, è un giocattolone molto complicato, fatto di tante parti che si muovono insieme e non sempre come ci si aspetterebbe: non è una commedia e non è una tragedia, è un gioco di specchi, un trionfo d’intelligenza, ironia e artificio.

Tra il 1912 e il 1916, mentre l’Europa ottocentesca si avviava verso una traumatica dissoluzione, Richard Strauss e il poeta Hugo von Hofmannsthal lavoravano su una commedia musicale ambientata in un finto settecento, in cui le linee sinuose del rococò si confondevano con quelle fiorite dello Jugendstil.

Nella casa di un ricco signore viennese si mette in scena un’opera seria, l’Arianna a Nasso, scritta da un giovane compositore pervaso da sacro fuoco artistico. Il padrone di casa però vuole qualcosa di più divertente per i suoi ospiti e ha anche invitato una compagnia di attori della Commedia dell’arte con tutto il suo repertorio di maschere, balli e buffonerie. Poco prima di andare in scena, il maggiordomo, annunciato da un rullo di tamburi, avverte le due compagnie che c’è un cambio di programma: alle 9 è previsto uno spettacolo di fuochi d’artificio e il padrone di casa chiede che l’Arianna a Nasso sia in qualche modo mescolata alle buffonate dei guitti italiani per risparmiare tempo. La primadonna strepita, non vuole saperne di dividere la scena con una soubrettina (Zerbinetta) e quattro saltimbanchi; e il giovane compositore medita il suicidio. In un modo o in un altro però il pasticcio deve andare in scena: c’è un padrone che paga.

La seconda parte dell’opera è teatro nel teatro: si apre il sipario sull’isola di Nasso in cui Arianna è stata abbandonata da Teseo e, consolata da tre ninfe, attende la morte. Arlecchino tenta di distrarla con una canzonetta, le altre maschere danzano per lei e Zerbinetta cerca di affrontarla da donna a donna, incoraggiandola, come direbbe Raffaella Carrà, a cercarne “un altro più bello che problemi non ha”. La nobile, tragica Arianna, avvolta nei suoi panneggi neoclassici, non vuole saperne e piomba sempre più profondamente nel suo lamento post-wagneriano, finché il giovane dio Bacco non viene a prendersela e si unisce a lei in un rapinoso finale di trasfigurazione, pieno di echi tardoromantici e simbolisti.