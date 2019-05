E alla fine Idomeneo porta a casa la pelle

L’Idomeneo re di Creta di Wolfgang Amadeus Mozart è una classica, e a un primo sguardo antiquata, opera seria all’italiana. C’è un libretto mitologico scritto con tono aulico da un prelato, Giambattista Varesco, ci sono i lunghi recitativi accompagnati dal basso continuo (cembalo e violoncello) e le grandi arie con da capo e ampio spazio di manovra ai cantanti per cadenze e abbellimenti vari.

Nel primo cast che eseguì l’opera a Monaco di Baviera nel 1781 c’era naturalmente un castrato italiano, Vincenzo dal Prato, nel ruolo di Idamante, il figlio del re di Creta. Era un cantante non eccelso e Mozart temeva che non arrivasse neanche in fondo alla sua aria; ma mandare in scena un nobile dramma per musica in italiano senza almeno un castrato pareva brutto.

L’orchestra che aveva per le mani invece era ottima e permise al giovane compositore di sbizzarrirsi in una serie d’invenzioni orchestrali e di piccole ma ardite innovazioni: se dal punto di vista teatrale Idomeneo è un’opera antiquata, dal punto di vista musicale è la palestra in cui Mozart si fa i muscoli per affrontare, sei anni dopo, Le nozze di Figaro. È un’opera di passaggio, dunque, un lavoro di cerniera tra epoche diverse e proprio per questo eseguirla e metterla in scena oggi presenta una serie di problemi.

La versione di Idomeneo in scena al teatro alla Scala di Milano fino al 6 giugno, diretta con gusto ed energia da Diego Fasolis, è quella più vicina possibile all’edizione integrale che debuttò a Monaco nel 1781. I tagli sono pochi e strategici e l’operazione di restituire tutte le sfumature di un’opera così piena di richiami al passato, ma anche di squarci sulle future invenzioni mozartiane, riesce con naturalezza.