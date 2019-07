La Persia parallela che non sentiremo a Terraforma

Tra il 5 e il 7 luglio il festival di musica sperimentale Terraforma tornerà a proporre il suo eclettico cartellone nel settecentesco parco di villa Arconati, vicino a Milano. Tra gli artisti che abiteranno con i loro suoni i viali, i boschetti, le radure e i giardini all’italiana della villa c’è anche il musicista tedesco-iraniano Sote (Ata Ebtekar), che lavora tra Berlino e Teheran e ha da poco pubblicato un album ammaliante intitolato Parallel Persia, che fa dialogare strumenti tradizionali persiani ed elettronica con una fluidità e una naturalezza che spalancano un paesaggio sonoro inesplorato, solido nella sua classicità e sorprendente nel suo modernismo senza tempo.

Parallel Persia suggerisce un mondo in cui l’interazione tra umani e macchine è talmente stretta da confondere le linee tra naturale e artificiale, tra acustico ed elettrico, tra ieri e dopodomani. “Parallel Persia per me non è né un rifugio né un modo per immaginare un Iran migliore”, spiega Ebtekar. “Sono innamorato della musica tradizionale iraniana in tutte le sue forme, dalle più antiche alle più recenti. Parallel Persia per me è un modo per comporre musica elettronica interessante: ho cercato di fare qualcosa che non fosse già stata fatta e creare un mondo persiano immaginario parallelo a quello reale. Ho cercato un suono che potesse venire dal futuro, dal presente o anche dal passato”.

Purtroppo i cancelli di questo giardino delle delizie elettronico rimarranno chiusi per il pubblico italiano. A causa delle sanzioni statunitensi che hanno colpito l’Iran, i musicisti che avrebbero dovuto accompagnare Sote non possono lasciare il paese e l’artista farà un set elettronico solista che mescolerà i suoi lavori vecchi e nuovi. “Proporrò una sorta di musica concreta iraniana”, spiega, “dal momento che utilizzerò strumenti iraniani preregistrati insieme a elementi sintetici, a volte suonandoli così come sono, a volte trattandoli digitalmente con il mio computer. Alla fine proporrò un’altra Persia parallela, molto diversa da quella dell’album ma sempre con un forte accento iraniano filtrato da elettronica e rumorismo”.