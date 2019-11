Il lungo sogno di De Chirico

Protagonista di queste piazze che tanto sarebbero piaciute agli architetti postmoderni è sempre lo spazio. Uno spazio che è parente stretto del primo rinascimento italiano: è quello geometrico e limpidissimo di Piero della Francesca, della città ideale di Laurana, quello in cui architettura e paesaggio si mescolano senza un’idea di un prima o di un dopo, come nella misteriosa Allegoria sacra di Giovanni Bellini.

Dietro di lui, tra le rocce e sotto il cielo livido dell’alba, una figura maschile, il suo assassino, si allontana tranquillamente. Giorgio aveva già lasciato la Grecia con il fratello Andrea per trasferirsi a Monaco. Questo quadro giovanile mette in scena il distacco traumatico dalla Grecia dell’infanzia e l’inizio di un lungo viaggio che lo porterà, fisicamente, a Milano, Torino, Ferrara, Venezia e New York, e metafisicamente in un tanti altri posti. Centauro morente è già un assemblaggio di temi e motivi che vedremo tornare nella sua arte matura: la classicità e la mitologia e soprattutto il mistero, il rebus da risolvere.

Alla mostra di Giorgio de Chirico a palazzo Reale non si fa in tempo a mostrare il biglietto, leggere i primi cartelli, attraversare uno stretto corridoio bianco, che l’artista ha già ucciso il padre. Il primo quadro che ci si para davanti è Centauro morente del 1909. Giorgio aveva 19 anni e il suo amatissimo padre, l’ingegner Evaristo de Chirico, era già morto da qualche tempo. Il giovane artista, nato a Volos in Grecia, dove il padre lavorava alla rete ferroviaria della Tessaglia, evoca uno scenario mitologico: un centauro colpito alla testa, gli occhi vitrei rivolti allo spettatore, sta morendo sulle pietre di un paesaggio selvaggio che ricorda il simbolismo di Arnold Böcklin.

De Chirico a Ferrara trova la sua città ideale: “È una città quanto mai metafisica”, scrive, “solitaria e di geometrica bellezza”, e mentre l’Europa viene travolta dalla prima guerra mondiale l’artista s’immerge sempre di più nelle nebbie del suo sogno antico e modernista. Sono proprio i quadri ferraresi a far capire che la sua somiglianza con il movimento surrealista (che si sarebbe dato uno statuto più tardi) è solo tangenziale. De Chirico non è un pittore d’avanguardia, almeno nel senso di avanguardia storica; a Ferrara scopre di essere un pittore moderno, nel senso di rinascimentale. È attratto dai colori vivaci e dal disegno nervoso dei pittori ferraresi del quattrocento, ma soprattutto è incantato dalla loro iconografia ermetica: è a Ferrara che De Chirico, molto prima dei surrealisti francesi, s’immerge nel sogno per tornare alla superficie con due trofei: lo spaesamento e l’inquietudine.

Tra gli anni venti e gli anni trenta De Chirico diventa sempre più classicheggiante e monumentale: L’archeologo del 1927 è una scultura-manichino nella posa semisdraiata dei sarcofagi etruschi, è chiuso in uno spazio angusto e sembra schiacciato dal peso delle sue stesse viscere fatte di capitelli, rovine, sassi e antichi fiumi. Più le figure di De Chirico si fanno statuarie e più lo spazio intorno a loro si contrae: è il processo opposto a quello delle piazze metafisiche. I bagni misteriosi, presentati alla quadriennale di Roma nel 1935, sono forse l’ultimo ciclo dechirichiano in cui tutti gli elementi della sua pittura convivono in equilibrio: spazio, figure, sogno, classicità e modernismo, prima che l’ossessione per un certo manierismo s’insinuasse nel suo lavoro più tardo.

L’intelligenza curatoriale di questa mostra sta proprio nel raccontare e contestualizzare queste ultime fasi della pittura dechirichiana, che all’epoca furono massacrate dalla critica. Mentre l’arte italiana degli anni quaranta dei Sironi e dei Funi si fa sempre più monumentale e statuaria, De Chirico, che pure aveva anticipato molta di quella sensibilità, fa una brusca accelerazione in avanti e si rifugia in una pittura barocca e sensuale, una sorta di manierismo interiore. Nel 1943 si ritrae nudo, con un realismo delle carni che ricorda quello delle bagnanti “proletarie” di Gustave Courbet ma nella posizione seduta di tante discinte ma orgogliose Cleopatre morenti del seicento. Lo sguardo è diretto verso lo spettatore ma non interroga nessuno, sembra solo dire: “Sono qui. E allora?”.

Lo storico dell’arte britannico John Shearman descrisse, nel 1967, il manierismo come uno stylish style, uno stile fatto di stili, una ricerca dell’effetto, del virtuosismo, della citazione più che del modo più efficace di veicolare un contenuto. È una definizione che torna in mente guardando le sale dedicate alla pittura di De Chirico degli anni cinquanta e sessanta. il suo Autoritratto nel parco (1959), a figura intera e con un costume ricco di broccati e di finiture d’oro, è come un gigantesco nobiluomo di Van Dyck intrappolato in una Capodimonte lillipuziana. Poi ci sono le fastose nature morte finto fiamminghe e delle vedute di Venezia che anziché ricercare la luce di Tiepolo, Guardi e Turner tendono a un effetto smaltato e bidimensionale da souvenir kitsch.