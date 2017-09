La vittoria di Guillermo Del Toro e la sconfitta del cinema d’autore

Il film di Guillermo del Toro a cui è stato assegnato il Leone d’oro è una simpatica fesseria ma nulla più. Molti hanno trovato bello The shape of water, altri lo hanno trovato immondo. Noi ci troviamo in una posizione più intermedia. Ma purtroppo, più semplicemente, Del Toro sembra in costante regressione rispetto agli inizi. Fin dal suo esordio con Cronos (1993), rimasto inedito nelle nostre sale, il regista di nascita messicana e ormai di nazionalità hollywoodiana manifestava il suo desiderio di reinventare classici della storia del cinema quasi come fossero degli archetipi e, in una certa misura, ci riusciva anche, grazie a una certa inventiva, senso delle atmosfere, invenzioni inattese. Il suo modo un po’ greve e un po’ ovvio di mostrarsi cinéphile, però, c’era già tutto, magari un poco più raffinato. In questa sorta di Bella e la bestia in versione acquatica, Del Toro produce un qualche incanto, il film si lascia vedere, il mostro è anche bello, ma pur avendo simpatia per l’attrazione dell’autore per lo stantio dei vecchi guardaroba di teatri (o cinema) abbandonati, alla fine non abbiamo colto nessuna profondità e nemmeno reale originalità. Neanche considerando l’aspetto politico del film, perché tutto si risolve nell’assunto di base, cioè di ambientare in una base militare segreta, durante la guerra fredda, una parabola sulla paura e quindi sulla repressione dei più deboli. L’infantilismo hollywoodiano

Siamo tra l’altro nel periodo della crisi dei missili di Cuba, cioè all’apice della paranoia anticomunista che portò il mondo sull’orlo della guerra nucleare. La pressione esercitata sull’amministrazione statunitense dai consiglieri per la sicurezza, dalla Cia e dal Pentagono, nel film sono riassunti in due personaggi. Il discorso di Jfk al paese lo sentiamo alla radio, sulla scrivania del comandante della base c’è un telefono rosso, che richiama quello che Kennedy e Chruščёv faranno installare dopo quella crisi per collegare direttamente la Casa Bianca e il Cremlino. Nel delizioso Matinée (1993) di Joe Dante questo aspetto è molto più esplicito e più netto il contrasto con le follie della guerra fredda che si fondono in un tutt’uno con il sogno del cinema che diventa un incubo. Perché in realtà è un horror il sogno-bambino, cioè l’infantilismo hollywoodiano. Del Toro non ha l’iconoclastia da piccolo maestro di Dante (basta guardare La seconda guerra civile americana, incredibilmente attuale). E se è sincero rispetto a un Luc Besson, le sue forme dell’acqua non raggiungono quelle esplorate da James Cameron, da The Abyss ad Avatar passando per Titanic, senza tener conto del metallo liquido di Terminator 2. Cameron è forse l’unico ad aver fatto del sogno dell’infanzia una visione via via sempre più grandiosa, superando anche Spielberg. Viene da chiedersi se Titanic, di sicuro un film migliore di The shape of water, sarebbe mai stato presentato in concorso a Venezia. E quindi viene da chiedersi quale siano le strategie dei selezionatori, prima ancora che le motivazioni dei giurati.

Ma di capolavori in concorso ce n’erano. First reformed di Paul Schrader, lui sì un maestro, è un film intenso e con senso della gravità adeguato alla gravità che viviamo attualmente. Oppure Ex libris, l’incredibile documentario di Frederick Wiseman sulla biblioteca pubblica di New York. E soprattutto quello che crediamo sia un capolavoro di svolta per il futuro del cinema grazie al suo naturalismo fatto di contrasti incredibili ma perfettamente padroneggiati, cioè Mektoub, my love. Canto uno di Abdellatif Kechiche. I corpi sono belli e sensuali ma non perfetti come sono rappresentati solitamente. Una sinfonia dei corpi, e quindi della carne, che assurge a poema visivo-sonoro delle culture meticce, cioè le culture del futuro (ma ambientandolo, aspetto interessante, in un recente passato, cioè prima della paranoia terroristica). Kechiche supera tutti i suoi film precedenti, non vi è più nulla di maniera, niente facili ammiccamenti allo spettatore. È un film dall’ampiezza di sguardo che supera di molto l’ampiezza della durata (tre ore). Belli, anche se non dei capolavori, quasi tutti gli altri film premiati. In Foxtrot dell’israeliano Samuel Maoz (gran premio della giuria) quattro soldati israeliani (bravissimi gli attori) immobili in un posto di blocco del deserto danno vita a quella che sembra una pièce di teatro dell’assurdo, realizzata però con grande uso di tutti i procedimenti che il cinema mette a disposizione. Il Leone d’argento per la migliore regia è andato all’esordiente francese Xavier Legrand (vincitore anche del premio assegnato all’opera prima scelta fra tutte le sezioni del festival) per Jusqu’à la garde, un film di regia e di montaggio più che di sceneggiatura che riesce a rendere in modo potente la violenza domestica, fisica e psicologica su un bambino. Il finale è tra i più forti visti al festival. Forse The insult del libanese Ziad Doueiri avrebbe meritato qualcosa di più che la coppa Volpi al miglior attore, assegnata a Kamel El Basha che interpreta un capomastro palestinese nella Beirut di oggi. Perché dopo una prima parte ben fatta ma un po’ troppo didascalica, nella parte processuale diventa una lezione di storia sulle responsabilità storiche per i dolori inflitti ai popoli, dove Beirut rappresenta in piccolo tutto il mondo di oggi. Perfetto invece, come abbiamo già detto, Three billboards outside Ebbing, Missouri scritto e diretto Martin McDonagh, premiato per la migliore sceneggiatura. Il premio speciale della giuria è andato invece a un film australiano noioso e insipido, Sweet country di Warwick Thornton. Un peccato perché la vicenda che narra è senza dubbio interessante.