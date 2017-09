Venezia tra idee geniali e schizofrenia

Lasciano perplessi i titoli selezionati per il concorso, almeno volendo considerare quello di Venezia un festival del cinema d’autore, il più antico di tutti, che tra l’altro si chiama Mostra internazionale d’arte cinematografica. Molto più interessanti e meno legati all’intrattenimento i film italiani visti a Cannes, come Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Cuori puri dell’esordiente Roberto De Paolis oppure lo straordinario A Ciambra di Jonas Carpignano che proprio grazie alla presentazione a Cannes ha trovato un distributore italiano (Accademy Two).

Autori realmente nuovi il nostro cinema sta cominciando a sfornarli, da Pietro Marcello a Michelangelo Frammartino. I film presentati invece a Venezia, sono mediocri, a parte Hannah di Andrea Pallaoro e soprattutto Nico di Susanna Nicchiarelli. Non c’è nulla di male nel rileggere la commedia statunitense, fa parte della nostra tradizione cinematografica, ma l’impressione è che The leisure seeker di Paolo Virzì sia un’occasione mancata, intanto perché il regista toscano è capace di fare meglio. E poi il film non ha ritmo, la regia è davvero media, la fotografia solo a momenti sembra fare la differenza, come nella bellissima inquadratura finale, realmente empatica.

In Una famiglia Stefano Risso adotta movimenti di macchina interessanti che potrebbero sorreggere e forse svelare una più narrazione fine, di qualità. Ma fin quando ci saranno sceneggiature di maniera e addirittura scolastiche, come in questo caso. Allora il confronto con il cinema d’autore degli altri paesi resterà impietoso.

Ammore e malavita, il film dei Manetti Bros, si lascia vedere, anche se la prima parte non è poi molto coinvolgente. È più interessante l’idea di base – un film popolare che ci parla della follia camorristica con modalità un po’ musical e un po’ film d’azione, giocando insomma sulla contaminazione – piuttosto che il risultato finale, dove il pop scivola subito nel trash, nel tarantinismo mal digerito. Forse si voleva fare proprio del pop-trash. Ma anche così non regge più di tanto il confronto con equivalenti di questo tipo, presenti soprattutto nel cinema popolare asiatico.

Più o meno la stessa cosa si potrebbe dire di Brutti e cattivi di Cosimo Gomes (presentato in Orizzonti), che vorrebbe essere un nuovo Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, esempio piuttosto riuscito di cinema d’autore per tutti, ma con esiti sostanzialmente infelici.

Dialoghi a distanza

Quindi i nuovi registi che fanno cinema d’autore li aiuta Cannes e non la Mostra d’arte cinematografica espressione della Biennale d’arte di Venezia. Perché? Perché per decenni i Leoni d’oro alla carriera sono andati ai registi e ora quasi solo ad attori? Perché tanti presidenti di giuria statunitensi nelle ultime edizioni? A che serve aver portato tanto cinema statunitense o britannico, superando in questo abilmente Cannes, se non come cavallo di Troia per supportare anche gli esempi più innovativi di cinema d’autore? È un’inversione di tendenza definitiva? Ci auguriamo invece che sia un incidente di percorso.

Anche la sezione Orizzonti è una sorta di selezione parallela a quella del Concorso (con tanto di premio alla miglior attore e alla miglior attrice). Per fortuna la Settimana della critica ha presentato alcuni titoli davvero interessanti come il turco The Gulf, il tedesco Drift, il francese Sarah joue un loup garou. Questo, però, certo non basta.

La costruzione del programma del concorso è stata attenta. Questo è un merito, forse poco notato, dell’équipe diretta da Barbera. Per esempio, solo nei primi due giorni sono stati tanti i film che hanno in qualche modo dialogato tra loro. Downsizing, il film d’apertura di Alexander Payne – troppo lungo ma con alla base l’idea geniale delle persone miniaturizzate per sopperire alla questione dell’esaurimento delle risorse del pianeta – ha espresso un senso di impotenza di fronte all’apocalisse che favorisce una pericolosa religiosità da setta. In questo si collegava perfettamente al secondo film del concorso, First reformed di Paul Schrader, dove un prete in buona fede si confronta con le medesime questioni: religioni che diventano sette (qui affaristiche) e sentimenti di apocalisse inesorabile, come se il cambiamento climatico fosse lasciato avanzare volontariamente dai poteri forti.