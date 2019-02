L’orrore e l’empatia nel film La casa di Jack

Questa oscillazione tra due richiami molto diversi al nome di Jack riflette bene il film, strutturato su opposizioni binarie di varia natura. La morte e la nascita, la crudeltà verso chi è inerme (le giovani prostitute) e la tenerezza verso chi è più inerme ancora (il neonato), ma anche tra l’orrore (l’annullamento della vita e per giunta nella maniera più nefanda) e il sacro (la vita che nasce), la gravità degli atti più immorali e l’ironia prossima al faceto che questo possa confinare con una ninna nanna. L’uno rovesciandosi nell’altra in un movimento ciclico.

Il Jack del titolo è solo un vago riferimento al mito mai soluto dei crimini efferati compiuti nell’Inghilterra vittoriana da un serial killer contro giovani prostitute. In realtà, stando alle dichiarazioni del regista, The house of Jack Built sarebbe una ben nota ninna nanna (già usata dal regista nel suo film d’esordio del 1984, Gli elementi del crimine). È però evidente la volontà di giocare sull’assonanza con il nome del più noto serial killer della storia criminale.

I riferimenti alle cattedrali, alle architetture, alle costruzioni perfette – anche per il loro bilanciamento, è importante sottolinearlo, tra materiali deboli e forti che reggono la struttura – e al grande architetto possono far pensare a formulazioni del rito massonico. I liberi muratori lavorano infatti alla costruzione del tempio alla ricerca di dio. Ma è una ricerca fondata sul dubbio invece che sul dogma, laica e non atea, verosimilmente tanto laica da accogliere tra la braccia dei fratelli anche numerosi atei.

Un altro aspetto che richiama la dinamica dei processi filosofici massonici nella loro espressione più esoterica è la reversibilità tra opposizioni, tra bianchi e neri, esprimendo il principio che nulla è irreversibile.

Difficile non pensare durante la visione del film al romanzo a fumetti From hell, degli inglesi Alan Moore e Eddie Campbell, dove i crimini di Jack lo squartatore sono messi in diretta relazione con la costruzione dell’ordine massonico dell’Inghilterra vittoriana a cominciare dalle opere architettoniche più imponenti, come le cattedrali la cui costruzione sarebbe fondata su princìpi esoterici. L’opera di Moore e Campbell cominciava con la sequenza in cui i genitori di Adolf Hitler concepivano il futuro killer seriale giunto al governo della Germania degli anni trenta. “Quando avevo dieci anni ho scoperto che attraverso il negativo vedi la qualità demoniaca insita nella luce. La luce oscura”, dice Jack (Matt Dillon) a Verge (Bruno Ganz), la sua guida nera nel lungo viaggio nell’oscurità, mentre insieme ripercorrono la carriera del primo. Un lungo flashback, quello del titolo, che ripercorre la carriera del serial killer come fosse quella di un artista, assassino psicopatico di professione ingegnere ma aspirante alla costruzione di una grande architettura, la casa di Jack del titolo. Un serial killer architetto che non a caso ha il suo covo in Prospect avenue.

Non è importante se e quanto il cineasta sottotraccia veicoli in maniera rovesciata una visione nera della costruzione massonica o le presunte letture di intenti satanici che vengono prestate alla massoneria, anche perché il film, impregnato di ironia, può essere visto come una sottile parodia di queste letture. Ma certamente la lettura degli stereotipi a cui è legata la visione della massoneria per via dei suoi riti iniziatici ed esoterici, del suo rovesciare pratiche e concezioni di ogni genere in una direzione contraria e un’indubbia tendenza all’ossessività di cui è foriera (anche a detta di alcuni suoi adepti), si presta bene a una lettura in chiave metaforica del potere, dell’arte come pure dell’intero genere umano perché naturalmente psicopatico.