Il salone del fumetto mette al centro i migranti e il Mediterraneo

Il Mediterraneo è stato il tema centrale del ventunesimo Comicon, il salone internazionale del fumetto di Napoli, che si è svolto dal 25 al 28 aprile 2019. Secondo festival di fumetti in Italia per importanza, dopo Lucca Comics & Games, Comicon ha scelto di mettere in primo piano Corto Maltese, Gipi – come ospite d’onore – e gli autori arabi e africani che raccontano le migrazioni. E tanto altro. In chiusura del festival è emerso un palmarès interessante, anche se non perfetto, compensato da un’ottima selezione.

Il Mediterraneo è qui da intendersi come antica culla di una comune civiltà, di tutti i suoi popoli, ma anche un po’ di tutti gli europei – soprattutto se si tiene conto della storia dell’Italia in cui sono confluite tante culture, a causa di invasioni e occupazioni, e dove però le molteplici influenze si sono risolte in una fusione, in un crogiolo unico di bellezza e creatività, investendo praticamente ogni ambito, da quello culinario all’artigianato, dal pensiero alle arti, comprese quelle popolari. Con tutto quello che ne è conseguito, anche in termini di risorse economiche per il nostro paese.

Oggi il flusso migratorio pone sfide complesse, ma anche nuove possibilità di fusioni, nuove opportunità di arricchimento, se non fosse per questa perenne politica della paura con la quale si svia dai problemi reali rendendoci meschini umanamente e moralmente, per un verso, immobili e incapaci di produrre rinnovamento o d’immaginare un futuro, dall’altro.

La centralità del mare e della migrazione

In vario modo, diverse iniziative e mostre hanno espresso questa centralità del migrante, del Mediterraneo e più in generale del mare. Per la mostra al Museo archeologico di Napoli (dal 25 aprile al 9 settembre 2019), incentrata sul personaggio di Corto Maltese piuttosto che sull’opera di Pratt nella sua globalità, si è scelto di declinare l’esplorazione delle sue storie soprattutto usando il tema del mare, ma anche delle donne, dei viaggi e in qualche modo del migrante.

Non è un caso. Perché Corto Maltese è “animato da una perpetua urgenza di libertà”, che rivela “un uomo leale e libero, cosmopolita, assetato di esperienza, praticamente nullatenente, lo sguardo elevato di continuo su orizzonti nuovi e sconosciuti”, insomma “un giramondo” che “sbeffeggia impavido gli antagonisti potenti senza essere invincibile, e protegge i deboli senza diventare retorico”, scrive il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in apertura dell’imponente e lussuoso catalogo-libro, un cartonato su carta patinata, riccamente illustrato, che le omonime edizioni Comicon hanno pubblicato in occasione dell’esposizione.

Nella prefazione – non a caso intitolata Il mare di Corto Maltese – De Magistris mette in rilievo come il personaggio sia indissociabile dal mare nel quale in qualche modo è nato, poiché la sua prima apparizione in Una ballata del mare salato (1967) lo vedeva legato a una zattera nell’oceano Pacifico. “Un mare che nel fumetto di Pratt diventa lo spazio collettivo di un’umanità connessa attraverso la grande metafora del viaggio; un mare che accompagna all’esplorazione del mistero e alla conoscenza dell’altro”, un mare “grande protagonista di questo fumetto, e grande protagonista della storia della città di Napoli”.

Tra gli interventi critici pubblicati nel catalogo, sono significativi, in relazione alla questione mare e migranti, quelli di Elettra Stamboulis e Stefano Cristante su Corto Maltese. Perché non bisogna dimenticare che culturalmente siamo in fondo un po’ tutti meticci anche quando non siamo, come nel caso di Corto Maltese, figli di un marinaio del Galles e di una zingara andalusa.