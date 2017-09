Il suono globale di Roy Paci arriva a Ferrara

Da dove nasce il titolo Valelapena?

Il 2016 per me è stato un anno difficile, perché alcuni miei familiari hanno avuto problemi di salute. Volevo lasciarmi alle spalle le sofferenze e ho deciso che avrei scritto una canzone sull’amore come atto rivoluzionario. Il pezzo mi ha dato lo spunto anche per dare il titolo al disco. Valelapena ha avuto una gestazione lunga, perché prima di cominciare le registrazioni mi ero preso una pausa. Dovevo riflettere sul destino del progetto Aretuska, che ormai esiste da vent’anni, stavo cercando nuovi stimoli e nuove idee. Valeva la pena provare, perché è venuto fuori un album diverso, che potrebbe spiazzare qualche ascoltatore.

È un disco un po’ più introspettivo, ci sono anche pezzi meno solari rispetto al passato.

La mia musica non deve solo far ballare la gente, ma anche farla pensare. Per questo ho lavorato su alcuni suoni per rendere più introspettiva l’atmosfera dei brani. Dani Castelar, che ha prodotto l’album, mi ha spinto a sperimentare con la mia voce, tirando fuori la mia timbrica medio grave. All’inizio ero scettico, ma poi ho capito che era la scelta giusta. Ci sono un paio di pezzi un po’ cupi per i miei standard, come Ipocrita, nel quale ho duettato con il cantante australiano Dub Fx.

A livello di influenze musicali, rispetto al solito si sente ancora di più l’Africa, come nel brano d’apertura Makué. Sei d’accordo?

Negli ultimi anni ho frequentato parecchio l’Africa. Questo pezzo è nato dalle mie esperienze in Senegal, in Kenya e in Camerun. Makué racconta in modo ironico la storia di un folletto che si aggira per le township africane e come una specie di super eroe cerca di salvare l’intero continente. Nel mio diletto macué significa “ma chi è?” e quindi ho voluto giocare sulla lingua. La scena africana in questo momento è molto stimolante. L’anno scorso ho fatto qualche concerto con Bombino e mi sono divertito molto a suonare il suo blues desertico, che a me ricorda quello del grande Ali Farka Touré. Ma a me piace anche la scena angolana, dove si canta in portoghese.