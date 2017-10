L’America assurda dei Protomartyr

Relatives in descent è un disco pieno di pezzi ottimi, arricchiti dai colti riferimenti letterari dei testi di Casey e dalla furia sonora del gruppo: l’ironica e macabra Caitriona, che racconta le riflessioni di una donna dentro la sua tomba, e l’amara e meravigliosa The chuckler, un’ode al quotidiano che si chiude con cupi presagi sul futuro (“Lord i wish there was a better ending for this joke”).

Il nuovo album del gruppo di Detroit, Relatives in descent, è a suo modo un disco politico. Donald Trump non viene mai citato esplicitamente, ma la sua presenza aleggia fin dal brano d’apertura A private understanding, nel quale Casey canta: “I don’t want to hear those vile trumpets anymore” (non voglio sentire più quelle trombe schifose). Riferimento biblico a parte, l’assonanza con il cognome del presidente non è un caso.

Protomartyr, A private understanding Joe Casey è un tipo strano. Con quella faccia un po’ sconvolta, la giacca da impiegato, la sigaretta in bocca. Sembra uno dei quei personaggi che entrano nei bar della provincia statunitense, in posti simili a quelli descritti da Jim Jarmusch in Paterson , e ordinano due o tre birre di seguito, prima di mettersi a inveire contro il governo. L’apparenza inganna, perché in realtà Joe Casey è una rockstar, un poeta e un performer con il gusto dell’assurdo, che mette la sua voce al servizio della musica dei Protomartyr.

Liam Gallagher, I’ve all I need

Liam Gallagher, molti lo sapranno, è stato il frontman degli Oasis. Cantante, ma non autore dei brani (tranne in qualche caso isolato). Dopo lo scioglimento della band, in seguito all’ennesima lite con il fratello Noel, Liam ha fondato i Beady Eye con i superstiti del gruppo (Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock). I Beady Eye hanno pubblicato due dischi non indimenticabili e poi si sono sciolti anche loro.

Dopo un periodo di pausa, adesso Liam è tornato alla carica con As you were, il suo primo disco solista, anticipato da alcuni singoli e da una campagna via Twitter condotta dallo stesso Liam, con un unico obiettivo: insultare Noel. La rivalità tra fratelli è una buona mossa pubblicitaria e ha fatto le fortune degli Oasis, ma il giochetto ormai non funziona bene come in passato. Dal punto di vista musicale, inoltre, Liam sembra stanco.

As you were è un disco molto bellicoso nelle intenzioni, se si leggono i titoli e i testi dei brani, ma troppo annacquato dal punto di vista sonoro. Liam ha scritto i pezzi insieme a Greg Kurstin (già al lavoro con Adele, Lily Allen e Foo Fighters). Il risultato è un deludente album di pop’n’roll nostalgico. I riferimenti sono i soliti (i Beatles e gli Stones vengono saccheggiati a più non posso, i Black Rebel Motorcycle Club vengono omaggiati in Greedy soul). Il problema è che Liam Gallagher, e a parte la faccia tosta e la voce (che ormai non è più quella di una volta), non sarà mai un autore di canzoni ai livelli del fratello, che nonostante gli alti e bassi conserva ancora un talento innato per la melodia.

In questo disco non c’è molto altro di cui parlare. Si salvano solo il pezzo d’apertura, Wall of glass, e soprattutto I’ve all I need, che sembra un pezzo dei Verve e azzecca un ritornello coi fiocchi. Un po’ poco per rilanciare una carriera in declino.