Agli U2 non basta la buona volontà

U2, The blackout

Agli U2 bisogna riconoscere una cosa: sono tenaci. Bono e compagni, nonostante il passare degli anni, non mollano di un centimetro e continuano a fare dischi con impressionante regolarità. Songs of experience, il gemello di quel Songs of innocence caricato a forza sui nostri iTunes nel 2014, è un disco sorprendente, per certi versi. È scarno negli arrangiamenti, con meno fanfare rispetto al solito, e a tratti suona come il frutto di qualche pomeriggio tra amici in sala prove. È anche il ritratto di una band fragile, come quando in in Lights of home, il pezzo migliore, Bono canta “Shouldn’t be here ‘cause I should be dead”, alludendo ai suoi problemi di salute dell’anno scorso.

A Songs of experience però manca qualcosa a livello di scrittura, come a tutti i dischi della band irlandese da Pop a oggi (eccezion fatta per qualche guizzo nel discontinuo All that you can’t leave behind). Mancano, per esempio, i ritornelli memorabili. Molti pezzi cominciano in modo promettente, ma poi si perdono nel giro di pochi versi. L’esempio lampante è American soul, nel quale è ospite Kendrick Lamar. Anche se parliamo di due generi molto diversi, il confronto con XXX dello stesso Lamar, altro brano nato dalla collaborazione tra il rapper e la band irlandese, è impietoso.

L’impressione è che gli U2 stavolta abbiano cercato di fare un disco diretto e di scrollarsi di dosso un po’ di quella retorica buonista che ha sommerso la loro musica negli ultimi tempi. Il risultato però è poco convincente. Gli unici brani che risaltano un po’ sono The blackout, che sembra un lato b di Achtung baby, e l’iniziale Love is all we have left, una specie di strano omaggio a Bon Iver con tanto di autotune sulla voce di Bono.

Songs of experience è un disco sincero, ma avrebbe dovuto essere più coraggioso e, a conti fatti, più ispirato per poter stare accanto ai capitoli migliori dell’invidiabile discografia degli U2. Chi lo sa, magari il vero disco della maturità della band irlandese sarà il prossimo, o quello dopo ancora. Ammesso che arrivi.