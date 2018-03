Ezra Furman e il sesso degli angeli 

Ezra Furman, Suck the blood from my wound

Parlando del suo ultimo disco Transangelic exodus, il cantautore di Chicago Ezra Furman l’ha definito “una saga da fuorilegge queer”. È un concept album che parla di di identità sessuale, discriminazione e fascismo con rabbia e sincerità. E spazia tra i generi: c’è il rock, c’è il pop, c’è una spruzzata di hip hop e c’è una sbandierata identità “genderfluid” che rende queste canzoni originali e coinvolgenti. Ci sono i ritornelli da cantare, ma anche delle parti strumentali per niente banali.

Il tema di Transangelic exodus è riassunto nel primo pezzo del disco, Suck the blood from my wound: una persona scopre di essere un “transangelo”, cioè che si sta trasformando in un angelo. Appena gli spuntano le ali, viene messa in quarantena perché considerata un potenziale pericolo per la società. La voce narrante dell’album, probabilmente lo stesso Furman, lo mette in salvo e scappa con lui in auto. Il disco è il racconto del loro viaggio. Suck the blood from my wound cita classici del rock come Sweet jane e Hurricane, ma anche un successo più recente come Time to pretend degli Mgmt, e ha uno spirito “on the road” che ricorda certe cose di Bruce Springsteen. Ma non importa a cosa somiglia, importa che arriva dritta allo stomaco. La Bella Union ha messo su YouTube per intero Transangelic exodus, quindi potete ascoltarlo qui sotto. Ve lo consiglio.