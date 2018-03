A scuola di blues con Ben Harper e Charlie Musselwhite

Il nuovo disco di Harper e Musselwhite s’intitola No mercy in this land e uscirà il 30 marzo. È il secondo che hanno registrato insieme ed è il seguito di Get up!, pubblicato nel 2015 e vincitore di un Grammy. Come il precedente, è un disco blues, scritto e cantato con forza e sincerità. Anche stavolta i brani sono stati scritti da Ben Harper e arrangiati insieme a Musselwhite. I due musicisti presenteranno il nuovo lavoro dal vivo in Italia ad aprile con due concerti a Milano .

“Roma è più bella di Milano, ma qui è più difficile trovare un posto dove fare skate”, dice Ben Harper mentre si siede per cominciare l’intervista. Siamo in un hotel nel centro della capitale. Harper porta un berretto di lana e una camicia verde militare aperta, da cui spunta una maglietta. Sembra più giovane della sua età. Parla lentamente, e quando lo fa ti guarda dritto negli occhi, quasi scandendo le parole per farsi capire meglio. Viene quasi da definirlo paterno.

Charlie Musselwhite, che è arrivato a passo lento accompagnato dalla moglie, ha una camicia a quadri di flanella. Sfoggia un anello enorme nella mano sinistra e parla ancora più lentamente. Tiene in mano la sua armonica, anche se non deve suonare, come fosse una coperta di Linus. Ogni tanto si tira indietro i capelli bianchi. Pesa molto le parole, sorride quasi sempre e a tratti sfodera un’ironia tagliente, come quelli che ne hanno viste tante che non si sorprendono più di niente.

Harper e Musselwhite danno risposte brevi alle mie domande, scambiandosi occhiate d’intesa, quasi volessero più chiacchierare che essere intervistati. Per questo, più che un’intervista, questo è diventato un di dialogo a tre voci.

Il disco comincia con When I go, che sembra uno spiritual cantato da un fuggitivo. Il testo recita: “Quando me ne andrò da qui, non avrò nessun posto dove andare”. Perché l’avete scelto come apertura?

Ben Harper: Decidere l’ordine delle canzoni di un disco è faticoso tanto quanto registrarlo. Ci sembrava che quel brano fosse il modo miglior per dare la giusta spinta al resto del disco. Questo brano non parla di una persona in particolare, vuole essere universale. Racconta un tormento interiore e parte da una domanda semplice: dove andrò quando lascerò il posto dove vivo? Il protagonista della canzone non lo sa, ma vuole portare con sé la persona che ama. Per noi questo sentimento di frattura rappresenta l’essenza del blues.

Charlie Musselwhite: Bravo Ben, non ci avevo mai pensato. Hai ragione!

Uno dei momenti più intensi del disco arriva nel brano No mercy in this land, in particolare quando Charlie Musselwhite canta l’abbandono del padre e la morte della madre. Questo è il brano più personale dell’album, siete d’accordo?

CM: Ben scrive grandi canzoni blues e sono onorato di poterle cantare e suonare. Per me No mercy in this land è il pezzo migliore del disco, il più emozionante. Lo amo.

È vero che non avete mai parlato dei testi delle canzoni, né prima né dopo le registrazioni?

CM: Io e Ben ci conosciamo molto bene, ormai. Mi fido ciecamente di quello che scrive. Non abbiamo bisogno di parlare di certe cose, le facciamo e basta.

Che suono avete cercato di ottenere in studio?

BH: Abbiamo tenuto i microfoni il più lontano possibile dalle chitarre e dalla batteria, perché volevamo catturare l’atmosfera che c’era dentro la stanza mentre suonavamo. Era come stare dentro una macchina del tempo.

È stato più facile o più difficile registrare No mercy in this land rispetto a Get up!?

CM: Più facile. La musica era già in studio ad aspettarci quando siamo arrivati. Non abbiamo fatto altro che catturarla. Prima di lavorare all’album siamo stati in tour insieme per due anni e, come dicevo prima, ormai ci basta uno sguardo per capirci.

BH: Quando ho chiesto a Charlie quale studio dovevo prenotare, si è messo a ridere e mi ha detto: “Quello con le canzoni migliori!”.

La canzone The bottle wins again parla di alcolismo?

BH: È ispirata alle nostre vite, ma non va presa in modo letterale. Anche qui sono partito da una domanda interiore: come si fa a controllare una situazione prima che la situazione controlli te? Queste sono state le prime session della mia vita in cui non ho bevuto un goccio d’alcol. Non ho mai fatto un disco da ubriaco, sono sempre riuscito a controllarmi, ma stavolta non ho proprio toccato niente.

Cos’è il blues per voi?

CM: Il blues ti insegna una lezione: non importa quanto le cose possano mettersi male, hai sempre la possibilità di risolverle, l’importante è non arrendersi. Nella musica hillbilly i protagonisti delle canzoni dicono di volersi buttare giù da un ponte perché hanno perso il lavoro. Nel blues nessuno si butta giù da un ponte perché ha perso il lavoro, ma va a casa dalla sua donna o a giocare a carte piuttosto.

BH: Il blues è qualcosa che non puoi cambiare, ma ci provi lo stesso.