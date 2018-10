L’inutile nostalgia dei Greta Van Fleet

Greta Van Fleet, When the curtain falls

Da un anno e mezzo circa c’è un gruppo statunitense che fa abbastanza parlare di sé e che nel giro di pochi mesi è passato dai concerti nei piccoli locali al Coachella. Si chiamano Greta Van Fleet e vengono da Frankenmuth, una piccola città del Michigan. Il gruppo è formato da tre fratelli e da un amico di famiglia che suona la batteria. Dal vivo suonano molto bene e i loro brani sono ben confezionati. Ma c’è qualcosa che non torna.

I Greta Van Fleet rappresentano tutto quello che non va nel rock di oggi, o perlomeno in una certa interpretazione del rock. Come ha scritto Symon Reynolds nel saggio del 2011 Retromania (è un libro illuminante, l’ho già citato mille volte e qui lo semplifico un po’, me ne scuso), la musica popolare da qualche anno è ostaggio della nostalgia. E perfino generi come il rock e il punk, nati come musica di protesta e di rottura, sono diventati confortanti oggetti da museo. Pensate che Reynolds esageri? Ascoltatevi i Greta Van Fleet.

La band del Michigan è la degenerazione dell’effetto nostalgia e del fenomeno delle cover band: non ha successo nonostante le sue canzoni siano uguali identiche a quelle dei Led Zeppelin, ha successo perché le sue canzoni sono uguali identiche a quelle dei Led Zeppelin. Il rimpianto per la cara e vecchia musica di una volta (spesso provato da persone che in quegli anni non erano neanche nate) ha fatto sì che dei ragazzini (il cantante Joshua Kiszka è il “vecchio” del gruppo e ha 22 anni, gli altri ne hanno 19) siano arrivati al successo planetario nel giro di poco più di un anno. Un esempio? Il loro tour mondiale al momento conta 54 date tra Stati Uniti, Europa e Oceania. E il concerto di febbraio all’Alcatraz di Milano è già praticamente sold out, nonostante il disco d’esordio della band, Anthem of the peaceful army, sia uscito il 19 ottobre (l’anno scorso però avevano pubblicato l’ep From the fires). La stampa specializzata ha dedicato parecchi articoli al “caso” Greta Van Fleet: quello più divertente secondo me è questo di Vice, mentre quest’altro, scritto da un estimatore del gruppo, è un un po’ più serio e strutturato.

Cosa si può dire di Anthem of the peaceful army? Che è un disco tecnicamente impeccabile ma senz’anima, senza coraggio e voglia di rischiare. È il disco di una cover band che ha deciso da poco di scrivere brani originali ma non riesce ad affrancarsi dai suoi idoli. Nel caso dei Greta Van Fleet il problema è che, più che non riuscirci, la band non vuole farlo. A partire da quel look da hippie che sfoggia durante i concerti, il gruppo statunitense sembra sapere molto bene cosa vuole un certo tipo di pubblico.

Prendete The cold wind, il secondo pezzo dell’album: la progressione è quella di Ramble on, mentre il giro di chitarra che si sente nella seconda parte del brano è preso pari pari da Down by the river di Neil Young. Il riff di When the curtain falls imita in modo così spudorato Jimmy Page che quasi non ci si crede. Insomma, va bene prendere ispirazione dai grandi del passato ma qui siamo molto oltre. Solo nella parte finale del disco c’è qualche pezzo leggermente più originale, o quantomeno ispirato ad altre sonorità, come Brave new world.

Il dibattito sull’autenticità della musica è vecchio e molti potrebbero obiettare che nessuna band è originale al cento per cento. Gli stessi Led Zeppelin hanno costruito la loro carriera sulle scopiazzature e i furti artistici. Ma quando la band di Robert Plant ha esordito, alla fine degli anni sessanta, ha proposto uno stile originale, in grado di rielaborare in modo personale il blues e il rock and roll delle origini . Oggi quello stile, com’è naturale che sia, è semplicemente vecchio di cinquant’anni e i Greta Van Fleet non fanno altro che imitarlo. Sarebbe più bello ascoltare dei ragazzi di vent’anni in grado di vivere e raccontare il proprio tempo che trovarsi di fronte a questa musica da museo delle cere.