Il concerto di Kendrick Lamar a Roma non sarà una data come le altre

Chi fa il mio lavoro forse non dovrebbe dirlo, ma l’annuncio del concerto di Kendrick Lamar il 7 luglio 2020 al Rock in Roma mi ha colto di sorpresa. Pensavo quasi che fosse uno scherzo. Quando il rapper di Compton ha fatto il suo tour europeo nel 2018 per l’album Damn l’Italia è stata esclusa. E il fatto che si esibisca nella capitale, di solito scavalcata da Milano quando si tratta di una data unica di un artista internazionale nel nostro paese, è ancora più sorprendente. Kendrick Lamar tornerà a sei anni di distanza dalla sua esibizione ai Magazzini Generali di Milano (che non fece neanche il tutto esaurito, in un locale con una capienza di circa mille posti). E, chi lo sa, forse il fatto che torni sul palco significa anche che ha pronto un nuovo album.

Questo concerto, in un certo senso, sarà storico. E ci dirà molto su come è cambiato negli ultimi anni il rapporto tra l’Italia e il rap straniero, un genere che sembra aver conquistato quasi tutto il mondo (non solo quello occidentale) ma che da noi fatica ancora a sfondare (Eminem è un caso a parte, il rap old school è passato più volte dalle nostre parti, ma non ha mai fatto grandi numeri). Quando c’è stato il tour italiano di Beyoncé e Jay-Z nel 2018, che per la cronaca non ha fatto registrare il tutto esaurito né a San Siro né all’Olimpico, molta dell’attenzione di pubblico e mezzi d’informazione si è concentrata su Beyoncé, più che sul marito, come se lui non avesse firmato alcuni dei dischi più importanti della storia del rap.

Sarà interessante capire anche come verrà promossa la data del Rock in Roma e soprattutto come verrà raccontata dai mezzi d’informazione. Kendrick Lamar non è proprio un artista di nicchia: ha venduto milioni di dischi e ha battuto svariati record su Spotify. Rolling Stone America l’ha definito “il rapper più talentuoso della sua generazione”. Nel 2018 ha vinto il Pulitzer prize for Music, diventando il primo musicista non jazz e non di musica classica a conquistarlo nella storia. Negli Stati Uniti il suo brano Alright, contenuto nel disco del 2015 To pimp a butterfly, ha ispirato un coro del Black lives matters, il più grande movimento di protesta contro la violenza della polizia nei confronti dei neri.

Insomma, di spunti giornalistici il rapper ne offre parecchi. Eppure stamattina, pochi minuti dopo aver letto la notizia sui social network, la mia attenzione è stata attirata dal Gr1 della Rai: “Una notizia importante di musica: è in arrivo il nuovo album di Biagio Antonacci, Chiaramente visibili dallo spazio”. E sui siti di Repubblica e del Corriere della Sera, i più grandi quotidiani nazionali, alle undici del mattino ancora non c’era alcuna traccia della notizia. La notizia è assente perfino dalla pagina locale di Roma di entrambi i quotidiani.