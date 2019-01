Trilli, pianti, bimbi e libri

Gentile bibliopatologo,

ero una lettrice accanita, capace di lasciare tutto il mondo fuori e immergermi in un libro come in un bagno bello caldo dal quale non uscire mai. Da quando però, un anno fa, è nata la mia bambina, sono diventata una lettrice saltuaria, capace ancora di abbandonarmi totalmente a un libro, ma alternando poi periodi di totale apatia letteraria. Recupererò mai più la mia antica e totale passione?

–Giorgia

Cara Giorgia,

dovrai accontentarti della risposta di un bibliopatologo maschio e senza prole; del resto son costretto a far tutto da solo, spostandomi da una sede all’altra per mulattiere sconnesse, come un antico medico itinerante o un periodeute in visita pastorale. Quando avrò fondato la mia casa di cura su una splendida villa in cima a una collina, ci sarà un’ala intera dedicata alle bibliopatologie post-partum, con fior di personale specializzato e attrezzature all’avanguardia: abbi fiducia, da questo traguardo ci separa appena qualche misero milione di euro, e ho già cominciato a mettere da parte i primi fondi in un salvadanaio a forma di porcellino approntato per lo scopo. Anzi, sono felice di informarti che ho raggiunto la somma necessaria per la targa di ottone all’ingresso! Il tempo di procurarmi una villa a cui attaccarla, e riceverai la prima brochure.

Da bibliopatologo maschio e senza prole, per l’intanto, rischio di impegolarmi in una variante più o meno emendata del detto caro a Nietzsche, aut liberi aut libri, o i figli o i libri, che di solito è associato alla scrittura, alla prolificità letteraria, ma che si adatta altrettanto bene alla lettura. Che fare, quando si è scelto uno dei corni dell’aut aut? Qualunque raccomandazione pratica ti farebbe sorridere di materna commiserazione, perché non ho idea di come funzioni la vita con una bambina di un anno, e se ti dicessi per esempio che puoi recuperare tempo per la lettura sottraendolo ad altre cose, probabilmente finirei travolto dagli sghignazzi unanimi di tutte le mamme del mondo.