Sono i nostri libri a leggere noi

Gentile bibliopatologo,

mi accade spesso di trovarmi in una situazione assai bizzarra. Cerco nella libreria un volume che non consulto da un un po’ di tempo e, non essendo l’ordine dei libri il mio punto di forza, mi oriento in base al ricordo che ho della copertina e della costa. Ebbene, ciò che capita spesso (forse sempre più spesso) è che l’immagine mentale che conservo del volume si riveli poi del tutto differente dal suo aspetto reale. Mi trovo così a vagare a vuoto per gli scaffali per scoprire che il libro era praticamente sotto i miei occhi, ignorato per via di questo strano disturbo che forse chiamerei “biblioagnosia”. Si tratta di un disturbo grave? C’è forse un processo di rimozione alla sua origine? O qualche forma di transfert librario?

–Simone Pollo

Caro Simone,

Non so se sia biblioagnosia – termine che hai coniato, immagino, sul calco di pnosopoagnosia, l’incapacità di riconoscere i volti noti – ma il tuo disturbo è senza dubbio una variante cartacea di quelle che gli psichiatri chiamano delusional misidentification syndromes (Dms), un termine ombrello sotto cui ricade un po’ di tutto, dall’uomo che scambiò sua moglie per un cappello a quello che credeva di essere circondato da replicanti alieni che avevano preso le sembianze dei suoi cari. È un disturbo grave, il tuo? Non credo. E se lo fosse, saprei curarlo? Nemmeno per idea. E perché non mi hanno radiato ancora da tutti gli albi professionali? Ecco, questa è una buona domanda.

Triade illuminante, ma non troppo

Quindi, sappilo fin d’ora, dopo aver letto questa risposta continuerai a non trovare i tuoi libri. Il meglio che posso fare, nel mio esercizio abusivo di una professione abusiva, è suggerirti un metodo per trarre qualche vantaggio dalla tua bizzarra sindrome. Facciamo un esempio. Stai cercando Padre e figlio di Edmund Gosse. Hai una vaga reminiscenza del colore del dorso, della collocazione approssimativa nel caos della tua libreria, sai che dovrebbe essere un Adelphi, ti pare di intravederlo là in alto, prendi la scala, vai ad afferrarlo e cosa trovi? Invito a una decapitazione di Vladimir Nabokov. Cosa direbbe il dottor Freud? La triade padre, figlio e decapitazione illumina qualcosa dei tuoi pensieri in ombra? Io dico che c’è materia per una pensosa sosta sul lettino.

Il mio consiglio, in breve, è questo: quando ti capita di scambiare un libro per un altro, invece di maledire il tuo rincitrullimento incipiente prendila come un’occasione di autoanalisi. Fermati a registrare le libere associazioni che quel cortocircuito biblioteconomico fa scintillare.