Questa settimana prendo esempio da Lucy van Pelt e dal suo banchetto di aiuto psichiatrico: consulenze lampo per cinque centesimi di dollaro. Da quando esiste questa rubrica – e sono mille giorni, ormai – mi sono dedicato ai casi più gravi e ai più esemplari, ma ho ricevuto decine di richieste minori, infortuni da codice verde, manie che forse non avrebbero offerto materia per una seduta intera. Così ho lasciato i miei cari ipocondriaci in sala d’attesa. Ebbene, the doctor is in.

Caro bibliopatologo,

leggo solo libri gialli, cosa mi consiglia per ridurre questa dipendenza assai forte?

– Lisa

Semplice, Lisa: commetti un delitto. Non un delitto grave, intendiamoci, scegli tra quelli su cui indagava Johnny Bassotto – ruba la marmellata, scalda la cassata con il phon, lega una cravatta a un palloncino, vedi tu. Oppure indaga tu stessa, magari con un elefante come aiutante e un pappagallo che ti fa da radiospia, per restare filologicamente fedele al modello. Insomma, se hai una dipendenza dallo schema narrativo del giallo, l’unico modo per tirarlo fuori dai libri è portarlo nella vita. Consiglio di lettura: L’impiego del tempo di Michel Butor. Capirai perché.