Elogio dei pregiudizi

Gentile bibliopatologo,

negli ultimi anni mi sono resa conto di escludere a priori un romanzo per i personaggi stessi. Per esempio, sono consapevole del fatto che non terminerò mai Cent’anni di solitudine_, o che non riuscirò a leggere_ Cime tempestose per via della protagonista Cathy Earnshaw. Forse faccio male a schioccare subito (e con impazienza) la lingua nei confronti di un libro, come quando si colpisce un cavallo con un frustino? Lei crede che sia solo una fase di passaggio, oppure sarò piena di pregiudizi per tutta la mia vita di lettrice?

- Una ventiquattrenne infastidita

Cara Infastidita,

ti auguro di conservare tutti i tuoi pregiudizi e di collezionarne molti altri nel corso della tua vita di lettrice. Quelli che chiamiamo pregiudizi sono infatti, il più delle volte, giudizi non ancora articolati che dimostrano tuttavia l’esercizio sovrano della nobile facoltà chiamata gusto. Quasi tutti i grandi critici sono stati pieni di pregiudizi, intolleranze, idiosincrasie, rifiuti categorici opposti a interi stili, scuole, generi, autori. A volte anche conditi di acrimonie personali o di risentimenti tutt’altro che edificanti. Le antipatie non sono un disturbo che impedisce al segnale letterario di raggiungerci limpido, sono al contrario dei formidabili reagenti senza i quali non si innescherebbe nessun processo chimico.

Il tuo compito non è abbandonare i pregiudizi, ma trasformarli in giudizi, acuminarli, affilarli, renderli potenzialmente letali. Ti affido alle cure del Vladimir Nabokov di Intransigenze. Ti sta antipatica Cathy Earnshaw? Benissimo. Il supremo giudice del tuo gusto ha emesso il suo verdetto, ora si tratta di stendere le motivazioni. Se non ne hai voglia, archivia pure il fascicolo e passa oltre. Oppure leggi tutto Cime tempestose tifando apertamente contro Cathy, augurandole ogni sventura. Potresti averne delle belle soddisfazioni.