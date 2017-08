Una voce fuori dal coro sulla crisi coreana

La tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord sembra rientrata nei livelli di guardia dopo un crescendo di minacce reciproche di distruzione che hanno fatto temere il peggio. Nonostante gli appelli per un rinvio, data la delicatezza del momento, il 21 agosto sono cominciate le esercitazioni militari congiunte con cui due volte all’anno gli eserciti di Washington e Seoul si preparano a contrastare un’eventuale attacco nordcoreano. Sono di carattere difensivo, assicurano i due alleati, “osserveremo attentamente per captare il minimo segnale di aggressione”, ha fatto sapere Pyongyang.

Una strategia statunitense di lungo termine sembra ancora lontana. Per ora il capo della difesa di Washington James Mattis e il segretario di stato Rex Tillerson hanno parlato di “priorità della diplomazia e delle misure economiche”, pur non escludendo l’opzione militare. Ma qualche indizio su come si stanno muovendo gli strateghi statunitensi dopo la guerra di parole tra il loro comandante in capo e il regime di Pyongyang forse c’è. Secondo quanto scrive l’editorialista del Washington Post David Ignatius, i funzionari dell’amministrazione Trump stanno leggendo attentamente The cleanest race (la razza più pura), il saggio del 2010 di Brian R. Myers, docente di relazioni internazionali alla Dongseo university di Busan, in Corea del Sud.

Myers è uno statunitense che ha frequentato l’università nell’ex Germania Ovest e ha un dottorato in letteratura nordcoreana. The cleanest race è il frutto di otto anni trascorsi ad analizzare il materiale propagandistico nordcoreano raccolto dal ministero dell’unificazione di Seoul in cui l’autore smonta la convinzione diffusa che la Corea del Nord sia un regime comunista di stampo stalinista. Al contrario, dice Myers, se dobbiamo collocare il regime dei Kim nello spettro delle ideologie, allora è più vicino all’ultranazionalismo di destra, arricchito dall’idea di fondo che la razza coreana è la più pura e vulnerabile di tutte, dunque va difesa. Chi lo deve fare? I Kim. Nel 2015 Myers ha pubblicato anche un libro dedicato alla juche, l’apparato ideologico su cui si fonda lo stato nordcoreano. Al di là dei temi della sua ricerca accademica, in merito alla crisi Myers è una voce fuori dal coro in un momento in cui tra gli analisti statunitensi è sempre più diffusa l’idea che accettare che Pyongyang abbia il nucleare sia inevitabile, e a Seoul è da poco in carica un presidente progressista sostenitore della “linea morbida” verso il Nord.

Come vede l’ennesima crisi che sembra riproporsi ciclicamente nella penisola coreana?

“Non penso che la situazione sia più tranquilla adesso. Dobbiamo abbandonare l’idea che stiamo assistendo a un mero ciclo che si ripete. La parola ‘ciclo’ implica che entrambe le parti finiscano per tornare nel punto da cui sono partite, invece la posizione della Corea del Nord migliora ogni anno che passa. Adesso siamo allo stadio finale di una campagna lineare pianificata da tempo per cacciare le truppe statunitensi dalla penisola coreana. Negli Stati Uniti c’è chi suggerisce che Washington accetti semplicemente Pyongyang come potenza nucleare e ci conviva. Ma la Corea del Nord non si accontenta della coesistenza. Vuole unificare la penisola. Spesso si paragona la Corea del Nord alla Germania Est, ma mentre la Germania Est aveva perso il suo interesse per l’unificazione almeno dagli anni settanta, la Corea del Nord non ha mai smesso di parlare ossessivamente dell’unificazione come della ‘vittoria finale’. E perché non dovrebbe volerlo? Perché non dovrebbe voler correggere il torto che è stato fatto al popolo coreano quando la loro patria è stata divisa in due? Anche i più ingenui sostenitori dell’appeasement negli anni trenta sapevano che Hitler avrebbe come minimo ripristinato i confini della Germania precedenti al trattato di Versailles. Quindi non capisco perché si pensi che la Corea del Nord, che già una volta ha dichiarato guerra per la riunificazione, non dovrebbe sognare di riprovarci. È una pia illusione”.

Lei ha scritto due libri sull’ideologia nordcoreana, il cui ruolo in genere è poco considerato nelle analisi del comportamento di Pyongyang. Quanto è importante per capire le sue mosse?

“Gli studiosi considerano sempre la loro area di ricerca la più importante. Ma sono sinceramente convinto che questa crisi nucleare sia il risultato del fatto che per decenni Washington ha ignorato l’ideologia della Corea del Nord. Mi spingerei fino a dire che i principali disastri americani in politica estera sono dovuti in gran parte alla sottovalutazione dell’importanza delle questioni ideologiche. Abbiamo pensato che Hitler non credesse davvero alla propaganda nazista. Abbiamo creduto che i giapponesi non prendessero il loro nazionalismo abbastanza sul serio da attaccare gli Stati Uniti. Abbiamo sottovalutato la determinazione dell’Unione Sovietica nel diffondere il comunismo. Abbiamo sottovalutato il nazionalismo vietnamita, l’intensa antipatia dei musulmani iracheni nei confronti degli Stati Uniti. Non dico che l’ideologia spieghi ogni cosa. La realpolitik gioca un ruolo importante nelle questioni di tutti i giorni. Ma è importante che la gente almeno capisca che la Corea del Nord è uno stato ultranazionalista e non comunista”.

Le crisi come quella recente sono considerate una questione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, mentre Seoul di solito rimane in secondo piano. Ma lei ha scritto che potrebbe avere un ruolo centrale. La soluzione alle crisi è da cercare nelle relazioni tra le due Coree?

“Il problema centrale in questa crisi nucleare è la convinzione di Pyongyang di poter sottomettere la Corea del Sud abbastanza facilmente, magari senza alcuno spargimento di sangue, se le truppe statunitensi si ritirassero dalla penisola. Se si pensa a quanto passivamente il governo conservatore reagì al bombardamento di un’isola sudcoreana da parte della Corea del Nord nel 2010, si capisce che la fiducia del regime di Kim Jong-un è giustificata. In Corea del Sud c’è molta simpatia e anche ammirazione per la Corea del Nord, e una generale mancanza di volontà di combattere contro Pyongyang. Lo stesso presidente Moon Jae-in ha detto che ‘una pace codarda è meglio di una guerra giusta’. In occidente la parola appeasement (letteralmente: pacificazione) ha assunto toni molto negativi dopo che Hitler ha invaso la Polonia, ma qui in Corea del Sud l’appeasement è considerato molto razionale e ragionevole da chiedere. Al mondo piace quando la Corea del Sud manda a Pyongyang messaggi pacifici e addirittura remissivi.