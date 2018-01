Si prega di toccare

Per arrivare nel centro di Ancona dalla stazione ferroviaria si percorre via Guglielmo Marconi. Una lunga strada che diventa via XXIX settembre all’altezza di porta Pia. Dietro la porta – in un’insenatura del porto, su un’isola artificiale – c’è un edificio pentagonale. È il Lazzaretto di Ancona, o Mole Vanvitelliana, progettato da Luigi Vanvitelli nel 1733. Usato come luogo di quarantena, magazzino e fortificazione del porto, oggi ospita il museo tattile statale Omero.