La grafica dello studio Helmo in mostra a Milano

Nel 2007 Thomas Couderc e Clément Vauchez hanno fondato a Montreuil, vicino Parigi, lo studio grafico francese Helmo. Al loro attivo non hanno solo la realizzazione di poster, segnaletica e tipografia per festival e manifestazioni ma anche la campagna pubblicitaria per le Galeries Lafayette e l’identità visiva della fondazione Cartier.

Il loro stile non è sempre riconoscibile e il loro processo creativo si declina in forme diverse in base alla destinazione. Questo modo di andare oltre la fotografia e l’illustrazione li ha resi famosi nel mondo della grafica.

L’8 maggio, a Milano, presso la libreria 121+ in via Savona, inaugurano Formateca, una grande composizione muraria delle opere commissionate da enti e istituzioni; dalle opere per la mostra personale Stratigraphie a Le Havre ai lavori realizzati per l’Espace culturel Louis Vuitton di Parigi.

La mostra resterà aperta fino al 10 giugno 2018.