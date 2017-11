Justice league e gli altri film del weekend

Da anni si parla di una presunta bolla dei supereroi sempre sul punto di esplodere. Probabilmente non succederà mai, anche se è vero che di supereroi sugli schermi (grandi e piccoli) ce ne sono sempre di più. Forse il problema non sono i supereroi in sé, ma le formule con cui ci vengono proposti e riproposti. Mescolare e rimescolare le carte (grazie soprattutto all’incredibile lavoro degli scrittori, i veri eroi di questi film) paga, almeno in termini di botteghino. Wonder Woman, I guardiani della galassia, Spider-man. Homecoming ma anche Thor. Ragnarok e Logan sono andati benone e sono tutti in qualche modo nuove declinazioni della formula classica.

Forse qualcosa comincia a incrinarsi. Un nuovo film di supereroi non è esattamente una notizia da prima pagina. Come spiega Le Monde, però, l’inflazione di una serie non è un problema per le major, Disney in testa. Proprio la Disney ha annunciato una nuova trilogia di Star Wars, la quarta, e una serie tv (live action, cioè non a cartoni animati), per il lancio del suo servizio di streaming che vuole competere con Netflix. I suoi direttori non temono l’inflazione. Se il pubblico si abitua o si stufa è un problema che nel caso verrà affrontato. La cosa più urgente è rassicurare gli investitori. E l’idea che la saga di Star Wars, a questo ritmo, è destinata a durare fino al 2025 è estremamente rassicurante. Anche lì, prima o poi, bisognerà variare e contaminare. Quindi aspettiamoci una sitcom sulla celebre taverna o uno spin off sui cloni di Jango Feet che fanno parte della stessa confraternita al college.