Uno schermo in mezzo al mare

Il cinematografo, inteso come rituale collettivo per cui qualcuno proietta delle immagini in movimento su uno schermo, a beneficio di una platea, ha la scorza dura. Quante volte si è decretata la sua morte imminente? Specialmente da quando le sale hanno cominciato inesorabilmente a trasformarsi in bingo, parcheggi e supermercati. Nell’isola di Lipari, la più grande delle Eolie, l’ultima sala ha chiuso trent’anni fa. Un’intera generazione per andare al cinema è dovuta salire su una barca. Ma il rapporto tra la settima arte e l’isola è rimasto vivo. Sara Basile, filmaker liparota di 28 anni, cita “l’isolitudine” di Gesualdo Bufalino per spiegarci perché non ha nessuna intenzione di prendere una barca per andare al cinema. Il cinematografo lo vuole portare sulla sua isola.

Nella piazzetta delle Arti e dei mestieri, nel bel mezzo dell’antica casbah di Lipari, ripopolata negli anni quaranta dai pescatori arrivati dalle coste orientali della Sicilia, il Magazzino di mutuo soccorso, l’associazione di cui fa parte Sara, ha organizzato la rassegna cinematografica Racconti d’estate, alla sua seconda edizione. Ed ecco che il cinematografo torna a svolgere il ruolo che l’ha reso così popolare: riunire le persone per fargli vivere un’esperienza che va oltre a quello che si vede proiettato sullo schermo.