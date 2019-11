L’ufficiale e la spia e gli altri film del weekend

In sala, ancora per qualche ora c’è Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, presentato a Venezia. È uscito in pochi cinema perché il film è prodotto da Netflix e sarà a disposizione degli abbonati a partire dal 6 dicembre. Senza entrare nella diatriba “Se i film vanno visti in sala oppure no” mi faccio molte domande sulla distribuzione, in generale. Il film è bello ed è tra quelli “da vedere”, non solo perché Baumbach è l’autore di Il calamaro e la balena, film in cui non ancora quarantenne ha spaccato in due la commedia sentimentale. Ma anche perché ci sono Scarlett Johansson e Adam Driver che fanno una supercoppia in cui ci si può facilmente immedesimare, nel bene e nel male.

Ma il filmone del fine settimana, quello per chi non è abbonato a Netflix, è L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. Chi sa tutto dell’affaire Dreyfus, “lo” scandalo francese di fine ottocento, forse vedrà le cose da un nuovo punto di vista, diverso da quello di Zola. Chi non ne sa niente vedrà un fantastico legal thriller con un grande attore (Jean Dujardin) in una parte perfetta per certe sue stolidità. In una piccola parte c’è anche Luca Barbareschi, coproduttore del film. È l’occasione per ricordarsi che Barbareschi è bravo a fare il suo lavoro, nel cinema e nel teatro.

C’è ovviamente la questione di Polanski, come uomo. Non so sinceramente cosa dire. Io e Roman siamo probabilmente troppo diversi, e non ci conosciamo così bene. Ho letto molte cose sulla differenza tra uomo e artista. Se cioè bisogna rigettare le opere di qualcuno che umanamente sembra impresentabile. Non ho un’opinione definitiva in merito. Posso solo dire che, per mettere qualche paletto, L’uomo nell’ombra è un film qualsiasi, Venere in pelliccia chi se ne frega, ma L’ufficiale e la spia è da vedere, Repulsion e Chinatown poi, sono capolavori.