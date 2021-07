Dal 17 al 25 luglio si svolgerà a Roma, nel quartiere San Lorenzo, la prima edizione del festival Charta, dedicato ai libri fotografici e all’editoria indipendente. Il programma prevede una serie di mostre tematiche allestite in diversi spazi espositivi, in cui sono presentati più di cento volumi italiani e internazionali. Ogni luogo ospiterà anche la mostra itinerante Mojo – curata da Yogurt magazine, che ha ideato e realizzato il festival – in cui diversi fotografi e fotografe riflettono sul tema dell’ignoto.

Il tema di questa edizione è Demons, una riflessione molto ampia sulla condizione dell’essere umano, che include questioni territoriali, sociali e culturali dell’epoca in cui viviamo.

Oltre alle mostre, la manifestazione prevede presentazioni di nuovi titoli, workshop, installazioni e letture portfolio con professionisti che lavorano in case editrici tra cui Mack, Overlapse, Postcart Edizioni, Witty Books.