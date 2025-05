Carrie Mae Weems è un’artista afroamericana che vive e lavora a Syracuse, New York. Nata a Portland, in Oregon, nel 1953, a diciassette anni entra a far parte del San Francisco dancers’ workshop di Anna Halprin, pioniera della cosiddetta danza postmoderna, e nel 1976 si trasferisce a New York per studiare fotografia. Completa i suoi studi a Berkeley, in California, specializzandosi in teorie e metodologie del folclore. Il suo percorso tra danza e arti visive, performance e documentazione sembra gettare le basi di quello che sarà il fulcro della sua ricerca, ovvero l’idea dell’arte come terreno di scambio e costruzione di senso.

Seguendo il suo interesse per le tradizioni culturali, l’artista esplora aspetti dell’identità afroamericana contemporanea ritraendo spesso individui in contesti familiari. Fa proprie le tecniche della ricerca etnografica, rendendo l’osservazione partecipante uno strumento imprescindibile per analizzare e comprendere quello che ha intorno. “Tra me e il mio lavoro c’è una separazione minima. Io opero sempre come una partecipante e un’osservatrice dei miei lavori. Sono allo stesso tempo dentro e fuori, ed essere fuori mi consente di vedere i problemi ma anche di affrontarli con una certa risolutezza. E mi permette anche di notare una continuità di visione che è andata avanti per un lungo periodo di tempo”. Così ha dichiarato in un incontro organizzato nella sala immersiva di Gallerie d’Italia, a Torino, in occasione dell’apertura di una grande retrospettiva a lei dedicata, curata da Sarah Meister, direttrice di Aperture.

Nel corso di più di quarant’anni Carrie Mae Weems ha dato vita a un corpo di opere molto ampio, affidandosi a strumenti diversi: fotografie, testi, audio, immagini digitali e installazioni video. Al centro del suo lavoro ci sono i temi dell’identità e dell’appartenenza, del razzismo, della disuguaglianza di genere e di classe. Weems ha riconosciuto da subito il potenziale della fotografia nel riformulare le credenze legate alle comunità nere e l’ha usata per smontare i pregiudizi negativi della società.

L’autrice si muove su più piani: con un approccio documentaristico registra immagini di vita vera, spesso quelle della sua famiglia d’origine, che vediamo in Family pictures and stories (1981-1982) e, con uno stile simile, sviluppa anche delle messe in scena, usando l’autoritratto per costruire situazioni ad hoc, come nella serie Kitchen table, del 1990. Qui crea narrazioni emotivamente complesse attraverso fotografie in bianco e nero molto semplici, con inquadrature frontali, in cui si cala di volta in volta nel ruolo di amante, amica, madre e donna solitaria, proponendo scene universali e allo stesso tempo specifiche delle vite che immagina per offrire un ritratto polivalente della donna nera moderna, sempre ripresa intorno a un tavolo.