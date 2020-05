Il Giappone estende lo stato di emergenza

In una conferenza stampa il 4 maggio, il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha esteso lo stato di emergenza fino alla fine di maggio, per il timore che l’allentamento delle misure di contenimento possa causare una seconda ondata di contagi che graverebbe sugli ospedali già in difficoltà. Abe aveva dichiarato il 7 aprile lo stato di emergenza di un mese a Tokyo e in altre sette prefetture, poi esteso a tutto il paese. Le misure sono molto meno rigide di quelle introdotte negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei e non prevedono multe o altre punizioni per chi non le rispetta.

I casi confermati di covid-19 in Giappone sono 15.789 (dati aggiornati al 3 maggio) e 549 persone sono morte. Il numero di contagi giornalieri sembra essersi stabilizzato dopo il picco di 201 registrato il 17 aprile. Il paese però è stato criticato per aver fatto pochi tamponi: 1,3 ogni mille abitanti, contro i 12 della Corea del Sud e i 18 degli Stati Uniti.