Austerità in Arabia Saudita

L’11 maggio il ministro delle finanze saudita ha annunciato un piano di austerità che prevede l’aumento delle tasse e la riduzione della spesa pubblica, per far fronte al calo del prezzo del petrolio e alla pandemia di nuovo coronavirus. In base al piano l’iva sarà triplicata al 15 per cento e saranno sospesi i sussidi mensili ai cittadini.