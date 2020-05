Londra chiude le strade al traffico per incoraggiare gli spostamenti a piedi

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato un piano per pedonalizzare ampie zone della capitale, in modo da incoraggiare gli abitanti a spostarsi a piedi o in bicicletta piuttosto che con i mezzi pubblici o in auto. La zona chiusa al traffico di veicoli a motore privati dovrebbe essere una delle più grandi al mondo.

Il 13 maggio il governo ha allentato alcune misure d’isolamento e ha incoraggiato i cittadini a tornare al lavoro, ma a Londra questo ha provocato il sovraffollamento dei mezzi pubblici e ha scatenato polemiche sui rischi per la salute. Per rispettare la distanza di sicurezza di due metri, i mezzi pubblici di Londra dovrebbero trasportare non più del 15 per cento del consueto numero di passeggeri.

Khan ha avvertito che se la differenza dovesse essere compensata ricorrendo alle auto, il risultato sarebbe il blocco del traffico e un pericoloso aumento dell’inquinamento dell’aria. Per scoraggiare l’uso dei veicoli privati – e per rimpinguare le casse dell’azienda dei trasporti londinesi, svuotate dal lockdown – il pedaggio per l’accesso al centro di Londra, che era stato sospeso a marzo, sarà riattivato e portato da 11,50 a 15 sterline.