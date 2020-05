I geni possono spiegare perché alcuni si ammalano gravemente e altri no?

La 23andMe, un’azienda californiana di analisi genetiche, offrirà test gratuiti a diecimila persone ricoverate per il covid-19. Lo scopo? Contribuire alla ricerca in tempi brevi di varianti genetiche che proteggono o, al contrario, predispongono all’infezione da Sars-cov-2. Queste varianti potrebbero in parte spiegare la diversa vulnerabilità delle persone alla malattia. Alcuni pazienti finiscono in rianimazione e muoiono, mentre altri non manifestano alcun sintomo. Gli anziani e le persone con patologie croniche sono più a rischio, tuttavia sono morti di covid-19 anche dei giovani che apparentemente non avevano nessun problema di salute.

Individuare eventuali geni specifici che contribuiscono alla gravità della malattia, come avviene per altre infezioni (l’hiv, per esempio), potrebbe permettere di elaborare risposte su misura, per una “epidemiologia di precisione”, scrive la rivista Mit Technology Review. Sapere in anticipo chi è più a rischio di sviluppare una forma aggressiva di covid-19 potrebbe incidere sui trattamenti e sulla tempestività del ricovero in ospedale. Inoltre lo studio genetico potrebbe essere alla base di nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche, ma è tutto ancora da valutare.