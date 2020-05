Il caldo da solo non basta a contenere il virus

A febbraio, quando negli Stati Uniti venivano registrati i primi casi di covid-19, il presidente Donald Trump ha detto che il virus sarebbe sparito “miracolosamente” ad aprile, con il caldo. Questa speranza, basata sull’ipotesi che il nuovo coronavirus si comporti come il virus dell’influenza stagionale, si è diffusa rapidamente in tutti i paesi colpiti. Questo nonostante ci fossero molti dubbi e gli studi scientifici sull’argomento non avessero raggiunto una conclusione chiara.

Un nuovo studio, condotto dai ricercatori di sei istituti accademici, cerca di fare un po’ di chiarezza sul tema. Gli scienziati hanno analizzato l’impatto delle temperature sul virus studiando i dati raccolti in 3.739 località in tutto il mondo. Poi hanno creato un modello per prevedere la diffusione del covid-19 tra il 1 maggio del 2020 e il 30 aprile del 2021, usando i dati sulle temperature del 2019.

I ricercatori sono partiti dal numero di riproduzione di base (R0), cioè il numero di nuovi casi generati in media da una persona infetta, fondamentale per capire la trasmissione della malattia. Nella maggior parte dei luoghi analizzati il valore R0 per il covid-19 è tra i 2 e i 3 nuovi contagiati per ogni persona infetta. Gli scienziati sostengono che per tenere l’epidemia sotto controllo il valore deve essere sotto 1.

Poi hanno cercato di capire come questo valore cambia in funzione di una serie di fattori climatici (le temperature medie diurne e notturne, i raggi ultravioletti, l’umidità, la pressione e le precipitazioni) e per via dell’inquinamento dell’aria. La mappa interattiva che segue mostra come cambia il rischio di diffusione del covid-19 in base alle temperature.