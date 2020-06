Il messaggio di Barack Obama ai manifestanti

L’ex presidente Barack Obama ha scritto un articolo su Medium in cui si schiera dalla parte dei manifestanti ma condanna i comportamenti violenti.

“La grande maggioranza delle proteste è stata pacifica, coraggiosa, responsabile e stimolante. Queste persone meritano il nostro rispetto e il nostro sostegno, non vanno condannate. Allo stesso tempo, la piccola minoranza che ha fatto ricorso alla violenza, per un odio genuino o per semplice opportunismo, sta mettendo a rischio la vita di persone innocenti”.

Obama mette l’accento sull’importanza di trasformare le proteste in politiche che permettano di evitare altre morti come quella di George Floyd, e attacca chi dice che votare o fare politica negli Stati Uniti è una perdita di tempo. Conclude dicendo che queste proteste, se indirizzate nella giusta prospettiva, potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo per la nazione.