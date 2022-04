Fra il 31 marzo e il 2 aprile le forze israeliane hanno ucciso sette palestinesi in Cisgiordania, scrive Al Jazeera. I primi due, tra cui un minorenne, sono morti in un raid a Jenin; un terzo è stato ucciso mentre cercava di compiere un attacco con un coltello vicino all’insediamento illegale di Gush Etzion, a sud di Betlemme. Un altro è stato colpito il 1 aprile a Hebron. Il giorno dopo tre persone, accusate di far parte di una cellula terroristica, sono state uccise a sud di Jenin. Le tensioni si sono inasprite dopo tre attentati commessi la settimana precedente contro cittadini israeliani.