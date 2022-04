Il 12 aprile un uomo ha lanciato delle granate fumogene e ha aperto il fuoco in una stazione della metropolitana a Brooklyn, a New York, ferendo almeno 23 persone. “È successo intorno alle 8.30 del mattino, un momento della giornata in cui la metropolitana è molto affollata”, scrive il New York Times. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’autore dell’attacco potrebbe essere Frank James, un afroamericano di 62 anni che nelle ultime settimane aveva pubblicato online video in cui inveiva contro il sindaco di New York e parlava dei crimini dei bianchi contro i neri. ◆