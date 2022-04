La cosmovisione andina è una concezione ancestrale della vita diffusa in Sudamerica dall’epoca precolombiana. Unisce credenze religiose e tradizioni sociali in quella che è considerata la base filosofica dei diritti della natura. Sostenendo il legame sacro tra gli esseri umani e il cosmo, permette di ripensare il nostro rapporto con la Terra. Oppizzi l’ha usata come fonte d’ispirazione per questo progetto. “Ho trascorso cento giorni nella parte argentina dell’Altiplano andino, una delle regioni più aride del pianeta, lavorando con diverse comunità indigene”, racconta. “In questo angolo di mondo, la cosmovisione è radicata nella vita di tutti i giorni e si rispecchia nella bandiera ufficiale del popolo andino: la wiphala.