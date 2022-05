Un team di ricercatori dell’università di Stanford, negli Stati Uniti, ha individuato il meccanismo che rende alcune creme solari tossiche per i coralli. Si tratta di una reazione chimica che trasforma l’ossibenzone, un composto che filtra i raggi ultravioletti, aggiungendo una molecola di glucosio. Si creano così delle fototossine nocive per alcuni coralli e per le anemoni di mare. Aver chiarito il meccanismo d’azione del composto, scrive Science, permetterà di creare creme solari innocue per la vita marina. Nella foto: Gedda, Arabia Saudita