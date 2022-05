Dopo che il ministero afgano dei vizi e delle virtù ha imposto alle donne di coprirsi interamente per uscire di casa e alle giornaliste televisive di coprirsi il volto quando sono in onda, i presentatori di ToloNews e di altre emittenti sono comparsi in video indossando una mascherina in segno di solidarietà con le colleghe. ToloNews spiega che nel decreto del governo non è esplicitato l’obbligo per le giornaliste tv di coprirsi e che le immagini delle presentatrici in tv sono da considerarsi virtuali e non reali. “Non eravamo mentalmente né moralmente pronte a una simile imposizione. Condurre un programma di tre ore col volto coperto è molto difficile”, commenta la presentatrice di ToloNews Sonia Nizai. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha chiesto al governo di Kabul di annullare le misure che limitano i diritti umani e le libertà delle afgane.